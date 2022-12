Công an TP.Thủ Đức khám phá 10 vụ trọng án nhờ camera an ninh thông minh

Sáng 29.12, UBND TP.Thủ Đức phối hợp Công an TP.Thủ Đức và các đơn vị liên quan tổ chức lễ tiếp nhận hệ thống camera an ninh thông minh giám sát và thiết bị bay không người lái để thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT), phòng cháy và chữa cháy (PCCC).

Hiện nay, trên địa bàn TP.Thủ Đức có hơn 3.000 camera giám sát ANTT. Công an TP.Thủ Đức đã tích hợp về Trung tâm camera giám sát ANTT hơn 500 camera. Trong đó, có 114 camera loại quay quét (thuộc Hệ thống camera giám sát ANTT của Công an TP.HCM).

Qua hệ thống camera giám sát, Công an TP.Thủ Đức kịp thời phát hiện, tiếp nhận xử lý tin liên quan đến ANTT, ATGT trên địa bàn. Đồng thời trích xuất hình ảnh phục vụ công tác điều tra, truy xét nghi phạm. Điển hình, ngày 9.5, qua hệ thống camera giám sát, công an nhận dạng được nghi can rải truyền đơn có nội dung phản động trên địa bàn P.Hiệp Phú.

Triển khai thí điểm 18 camera thông minh

Trong giai đoạn 1, TP.Thủ Đức đã triển khai 18 camera thông minh thí điểm tại 4 phường: Bình Thọ, Trường Thọ, Thảo Điền, Trường Thạnh.

Với hệ thống camera thông minh được trang bị các tính năng hiện đại có khả năng cảnh báo, tìm kiếm biển số xe theo thời gian thật, có chức năng giám sát, phát hiện biển số và truy vết trên bản đồ số... sẽ góp phần rất lớn trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.





Hệ thống camera sẽ cảnh báo lực lượng chức năng những phương tiện tình nghi, những vụ việc bất thường để kịp thời triển khai lực lượng xử lý các tình huống về ANTT; giúp các lực lượng trinh sát rút ngắn thời gian truy xét, khám phá các vụ án.

Theo Công an TP.Thủ Đức, thiết bị không người lái với kích thước nhỏ gọn, khả năng di chuyển linh hoạt, là một thiết bị hiệu quả và an toàn trong việc hỗ trợ công tác tuần tra, phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo ANTT, ATGT và công tác chữa cháy và CNCH, hỗ trợ hiệu quả công tác thăm dò hiện trường, tìm kiếm nạn nhân.

Theo đại tá Nguyễn Hoàng Thắng (Trưởng Công an TP.Thủ Đức), việc áp dụng hệ thống camera an ninh thông minh, thiết bị bay không người lái đã giúp rất nhiều hiệu quả trong công tác đảm ANTT, ATGT và PCCC. Trong năm qua, nhờ hệ thống camera an ninh thông minh, Công an TP.Thủ Đức đã khám phá nhanh 10 vụ trọng án xảy ra trên địa bàn.