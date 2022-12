Đại tướng Tô Lâm thăm và tặng hơn 400 phần quà tết tại Tây Ninh

Chiều 28.12, đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc tết Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh và người dân, công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Cụ thể, Bộ trưởng Tô Lâm đã đến thăm và trao tặng 150 phần quà cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại KCN Trảng Bàng (TX.Trảng Bàng). Đồng thời bộ trưởng đã đến làm việc, chúc tết Tỉnh ủy Tây Ninh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và tặng hơn 250 phần quà cho các gia đình khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn.

Trong buổi làm việc với Bộ trưởng Tô Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm cho biết dù bị ảnh hưởng nặng nề trong 2 năm do đại dịch Covid-19 nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, đạt được toàn bộ 17/17 chỉ tiêu kinh tế, xã hội so với Nghị quyết năm 2022 đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt sớm hơn. Tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP ước thực hiện 56.289 tỉ đồng, tăng 9,56%, kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 6,6 tỉ USD, tăng 25,9%...

Bộ trưởng Tô Lâm đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Tây Ninh trong năm vừa qua, cũng như công tác đảm bảo ANTT. Tỉnh cũng đã tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nội dung trọng tâm, công trình trọng điểm mang tính chất đột phá, tạo sự lan tỏa phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính, từng bước nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, xây dựng, củng cố niềm tin với người dân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.





Đặc biệt, Tây Ninh đã tập trung quán triệt, làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn; chăm lo cho gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để chuẩn bị đón tết ấm áp, no ấm và hạnh phúc.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trong năm qua, Công an Tây Ninh đã chủ động nắm tình hình, tích cực, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, hiệu quả về bảo đảm ANTT. Công tác phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh.

Trong thời gian tới, đại tướng Tô Lâm yêu cầu Công an Tây Ninh tiếp tục làm tốt công tác phối hợp quân sự, biên phòng trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo vệ đường biên, mốc giới và phát huy tính gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ...