Công an truy tìm 2 người nước ngoài lừa đảo, trộm cắp tài sản

Ngày 2.10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang truy tìm 2 người nước ngoài để điều tra về hành vi lừa đảo, trộm cắp tài sản.



2 nghi phạm người nước ngoài đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy tìm để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ lừa đảo, trộm cắp tài sản do người nước ngoài gây ra.

Mới đây nhất, ngày 26.9, có 2 người đàn ông nước ngoài, thân hình to lớn, sử dụng xe máy nhãn hiệu Air Blade màu đen, đội mũ bảo hiểm màu đen, đã có hành vi trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn xã Tân Phúc (H.Nông Cống, Thanh Hóa).

Các nghi phạm người nước ngoài thuê xe máy để di chuyển đến nhiều địa phương khác nhau để thực hiện hành vi lừa đảo, trộm cắp tài sản ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, 2 nghi phạm trên sau khi nhập cảnh Việt Nam đã thuê xe máy để di chuyển, và vào các cửa hàng để đổi tiền hoặc mua hàng. Trong quá trình đó, các nghi phạm tạo ra các tình huống khiến chủ cửa hàng phân tâm hoặc mất cảnh giác rồi trộm cắp tài sản, chủ yếu là trộm cắp tiền.

Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn khi phát hiện các nghi phạm có đặc điểm nêu trên thì báo tin cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, hoặc cơ quan công an gần nhất để xử lý.