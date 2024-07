Công an truy tìm vật chứng liên quan vụ lừa đảo 20 tỉ

Ngày 11.7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra hồi tháng 5 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 39 ngày 12.6 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên.

Vụ án có một bị can là Lê Văn Vị (30 tuổi, trú tại xóm 9, xã Tân Linh, H.Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, lợi dụng nhu cầu mua bán, vận chuyển quả cau (tên khoa học là Areca catechu) từ Myanmar về Việt Nam, bị can Lê Văn Vị đã đưa ra các thông tin gian dối, nhận 5 xe container chứa quả cau khô có tổng trọng lượng 120 tấn, trị giá khoảng 20 tỉ đồng của anh Cao Yi (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để làm thủ tục nhập khẩu và vận chuyển từ Myanmar về Việt Nam.

Kho lạnh công nghệ cao H&B (khu công nghiệp Yên Mỹ, H.Yên Mỹ, Hưng Yên), nơi bị can Lê Văn Vị chuyển toàn bộ số cau khô đến bảo quản và đã chuyển đi nơi khác C.T.V

Sau khi 5 xe container chứa quả cau khô được vận chuyển, nhập khẩu và thông quan tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (tỉnh Quảng Bình) vào Việt Nam, bị can Lê Văn Vị đã thực hiện hành vi chiếm đoạt toàn bộ số hàng trên.

Để phục vụ công tác điều tra xác minh mở rộng và giải quyết triệt để vụ án, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra thông báo truy tìm vật chứng có những đặc điểm như sau:

23.616 kg quả cau khô được đóng trong 474 bao tải, phương tiện vận chuyển là xe ô tô biển số 89C - 194.85, chở container số hiệu TRIU8420419.

15.720 kg quả cau khô, được đóng trong 393 bao tải, phương tiện vận chuyển là xe ô tô biển số 15H - 060.78.

3.280 kg quả cau khô, được đóng trong 82 bao tải, phương tiện vận chuyển là xe ô tô biển số 17C - 122.41.

5.000 kg quả cau khô, được đóng trong 125 bao tải, phương tiện vận chuyển là xe ô tô biển số 15H - 059.74.

24.050 kg quả cau khô, được đóng trong 481 bao tải, phương tiện vận chuyển là xe ô tô biển số 20C - 073.96.

24.000 kg quả cau khô, được đóng trong 600 bao tải, phương tiện vận chuyển là xe ô tô biển số 29C - 004.16, chở container số hiệu TRIU8420419.

Toàn bộ số quả cau khô trên được vận chuyển rời khỏi kho lạnh công nghệ cao H&B Logistics thuộc Công ty CP đầu tư thương mại H&B Logistics (địa chỉ khu công nghiệp Yên Mỹ, xã Tân Lập, H.Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Từ các đặc điểm trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên thông báo hành vi phạm tội của bị can Lê Văn Vị để các đơn vị và nhân dân được biết. Nếu phát hiện số cau khô có đặc điểm như trên và ai là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến số cau khô này, đề nghị thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên để biết, phối hợp giải quyết.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên địa chỉ tại đường Hải Thượng Lãn Ông (P.Hiến Nam, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên); điện thoại 0692849320; hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Nguyễn Văn Nam, Phó đội trưởng thụ lý chính vụ án, số điện thoại 0978136066.