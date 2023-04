Công an truy xét kẻ dàn cảnh mua bánh tráng trộn lấy trộm điện thoại

Ngày 22.4, Công an xã Đông Thạnh lập hồ sơ, phối hợp Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) điều tra, truy xét vụ trộm tài sản xảy ra trên địa bàn. Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền vụ dàn cảnh trộm điện thoại trên đường Lê Văn Khương, xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn, TP.HCM.

Camera ghi lại điện thoại của chị anh C. để trên bàn bị nghi phạm dàn cảnh vào mua bánh tráng trộn lấy trộm CẮT TỪ CLIP

Trao đổi với chúng tôi, anh C. xác nhận, nạn nhân bị dàn cảnh lấy trộm điện thoại trong clip lan truyền trên mạng là người thân trong gia đình của mình.

Theo đó, chiều 21.4, chị ruột anh C. bán bánh tráng trộn tại khu vực trước tiệm kinh doanh của anh trên đường Lê Văn Khương, xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn.

Hơn 18 giờ cùng ngày, có một người đàn ông ngoài 40 tuổi, đeo khẩu trang, đầu đội mũ bảo hiểm (dạng mũ cối), áo thun, quần dài có nhiều túi đến mua bánh tráng trộn.

Trong lúc chị anh C. đứng làm bánh tráng trộn, người đàn ông đi lại ghế ngồi, lấy điện thoại nạn nhân để trên bàn, bỏ vào túi. Lấy được điện thoại, người này nhanh chóng ra xe nổ máy chạy đi.

Theo anh C., trước đó người đàn ông này cũng vào quán bánh tráng người thân nhưng hỏi mua bánh bò bía rồi bỏ đi. Chiếc điện thoại bị kẻ gian lấy mất có giá hơn 4 triệu đồng.

Lực lượng chức năng có mặt trên đường Lê Văn Khương nơi xảy ra vụ trộm điện thoại lấy lời khai người liên quan, trích xuất camera an ninh để truy xét nghi phạm TRẦN KHA

Đoạn clip vụ trộm điện thoại sau đó xuất hiện trên mạng xã hội nhằm mục đích cảnh giác. Khi đoạn clip được đăng tải có nhiều người vào bình luận, chia sẻ thêm clip người đàn ông có ngoại hình tương đồng người đàn ông trên đã vào tiệm kinh doanh buôn bán, dàn cảnh mua đồ rồi trộm tài sản.

Ngay khi nắm bắt thông tin, trưa cùng ngày, Công an xã Đông Thạnh, Công an H.Hóc Môn có mặt tại khu vực nơi xảy ra vụ trộm điện thoại trên đường Lê Văn Khương ghi nhận, lấy lời khai những người liên quan. Công an cũng đã trích xuất camera an ninh tại khu vực để tiến hành truy xét nghi phạm.