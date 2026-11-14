    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Công an vào cuộc vụ tin đồn 'lây nhiễm HIV trong nhóm người chơi pickleball'

    Hữu Tú - Hoàng Bình
    Công an Đắk Lắk vào cuộc xử lý những người đăng tải, tung tin đồn thiếu căn cứ về 'tình hình lây nhiễm HIV trong nhóm người chơi pickleball'.

    Ngày 14.11, lãnh đạo UBND xã Ea Ning (Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn xuất hiện tin đồn thiếu căn cứ liên quan đến tình hình lây nhiễm lây nhiễm HIV, khiến một bộ phận người dân lo lắng, hoang mang.

    Công an vào cuộc về tin đồn lây nhiễm HIV trong nhóm chơi Pikleball- Ảnh 1.

    UBND xã Ea Ning tổ chức họp, chỉ đạo các đơn vị xử lý tin đồn thiếu căn cứ về tình hình lây nhiễm HIV

    ẢNH: UBND XÃ EA NING

    Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, "bóng gió" cho rằng một cá nhân chơi pickleball đã làm lây nhiễm HIV cho người khác tại khu vực huyện Cư Kuin (cũ), trong đó có địa bàn xã Ea Ning.

    Theo lãnh đạo UBND xã Ea Ning, địa phương đã tổ chức họp, trao đổi với Trung tâm y tế xã và Công an xã. Qua đó, chưa có cơ sở xác thực đối với những thông tin đang lan truyền về tình hình lây nhiễm HIV trên địa bàn.

    Vì vậy, UBND xã Ea Ning đã chỉ đạo công an xã tiếp tục nắm tình hình, xác minh các thông tin liên quan; xử lý nghiêm những trường hợp cố tình đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

    UBND xã Ea Ning cũng khuyến cáo người dân không hoang mang, không suy diễn, thêu dệt hoặc chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng. Đặc biệt, cần tránh việc truyền tải, đăng tải các nội dung gây ảnh hưởng đến tâm lý cộng đồng, danh dự và quyền riêng tư của người khác.

    Liên quan vụ việc, Công an xã Ea Ning đã mời 2 cá nhân có hành vi chia sẻ, bình luận về những thông tin nói trên đến làm việc để xem xét, xử lý theo quy định.

    Ngoài ra, Công an xã Ea Ning phát đi cảnh báo về trách nhiệm pháp lý đối với hành vi tung tin đồn, phát tán thông tin sai sự thật.

    Theo Công an xã Ea Ning, việc tự ý suy diễn, bịa đặt, tung tin đồn, đăng tải hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật, đặc biệt là thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe, tình trạng nhiễm HIV của người khác, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

    Công an xã Ea Ning đề nghị người dân chỉ tiếp nhận thông tin về tình hình HIV từ cơ quan y tế và các nguồn thông tin chính thống; tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin sai sự thật về số lượng người nhiễm HIV trên địa bàn.

    Tin liên quan

    'Hàng ngàn người chết do lũ' ở Đắk Lắk là tin đồn sai sự thật

    'Hàng ngàn người chết do lũ' ở Đắk Lắk là tin đồn sai sự thật

    Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định thông tin lan truyền trên mạng 'hàng ngàn người chết do lũ' ở Đắk Lắk là tin bịa đặt, sai sự thật và đã chỉ đạo cho công an vào cuộc xử lý.

    TP.HCM sau hợp nhất đang quản lý bao nhiêu người nhiễm HIV/AIDS?

    Khám phá thêm chủ đề

    HIV Pickleball tin đồn Đắk Lắk thông tin sai sự thật lây nhiễm HIV người chơi pickleball

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận