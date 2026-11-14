Công an vào cuộc vụ tin đồn 'lây nhiễm HIV trong nhóm người chơi pickleball'

Ngày 14.11, lãnh đạo UBND xã Ea Ning (Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn xuất hiện tin đồn thiếu căn cứ liên quan đến tình hình lây nhiễm lây nhiễm HIV, khiến một bộ phận người dân lo lắng, hoang mang.

UBND xã Ea Ning tổ chức họp, chỉ đạo các đơn vị xử lý tin đồn thiếu căn cứ về tình hình lây nhiễm HIV ẢNH: UBND XÃ EA NING

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, "bóng gió" cho rằng một cá nhân chơi pickleball đã làm lây nhiễm HIV cho người khác tại khu vực huyện Cư Kuin (cũ), trong đó có địa bàn xã Ea Ning.

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Ning, địa phương đã tổ chức họp, trao đổi với Trung tâm y tế xã và Công an xã. Qua đó, chưa có cơ sở xác thực đối với những thông tin đang lan truyền về tình hình lây nhiễm HIV trên địa bàn.

Vì vậy, UBND xã Ea Ning đã chỉ đạo công an xã tiếp tục nắm tình hình, xác minh các thông tin liên quan; xử lý nghiêm những trường hợp cố tình đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

UBND xã Ea Ning cũng khuyến cáo người dân không hoang mang, không suy diễn, thêu dệt hoặc chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng. Đặc biệt, cần tránh việc truyền tải, đăng tải các nội dung gây ảnh hưởng đến tâm lý cộng đồng, danh dự và quyền riêng tư của người khác.

Liên quan vụ việc, Công an xã Ea Ning đã mời 2 cá nhân có hành vi chia sẻ, bình luận về những thông tin nói trên đến làm việc để xem xét, xử lý theo quy định.

Ngoài ra, Công an xã Ea Ning phát đi cảnh báo về trách nhiệm pháp lý đối với hành vi tung tin đồn, phát tán thông tin sai sự thật.

Theo Công an xã Ea Ning, việc tự ý suy diễn, bịa đặt, tung tin đồn, đăng tải hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật, đặc biệt là thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe, tình trạng nhiễm HIV của người khác, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Công an xã Ea Ning đề nghị người dân chỉ tiếp nhận thông tin về tình hình HIV từ cơ quan y tế và các nguồn thông tin chính thống; tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin sai sự thật về số lượng người nhiễm HIV trên địa bàn.