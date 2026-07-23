Công an vào cuộc vụ 'tố' học sinh bị nhét bút vào hậu môn

Những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao thông tin "tố" một học sinh lớp 6 Trường THCS Vĩnh Quỳnh (xã Đại Thanh, Hà Nội) bị nhét bút vào hậu môn.

Cơ quan công an đang xác minh, làm rõ thông tin "tố" việc một nam sinh lớp 6 Trường THCS Vĩnh Quỳnh bị nhét bút vào hậu môn ẢNH: KHẮC HIẾU

Theo thông tin tố cáo, vụ việc được cho xảy ra từ tháng 10.2025 nhưng học sinh này quá sợ hãi, không dám nói sự thật với gia đình. Đến khi học sinh quá đau bụng, đi viện mới biết có cây bút dài trong trực tràng.

Đáng chú ý, theo lời của người thân trong gia đình, trước đó, học sinh này từng tâm sự về việc bị một số bạn bè bắt nạt ở trường nhưng gia đình chưa bao giờ phản ánh sự việc này đến ban giám hiệu.

Trao đổi với Thanh Niên tối 23.7, một lãnh đạo UBND xã Đại Thanh cho biết, ngay sau khi mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh liên quan đến vụ việc, xã Đại Thanh đã giao công an xã, Ban giám hiệu Trường THCS Vĩnh Quỳnh và các bên liên quan khẩn trương làm rõ vụ việc.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy học sinh được phản ánh là em Đ.B.A. Theo thông tin của nhà trường, học kỳ 1 năm học 2025 - 2026, Đ.B.A học lớp 6A3 Trường THCS Vĩnh Quỳnh. Đến học kỳ 2, Đ.B.A nghỉ học không phép.

Giáo viên chủ nhiệm đã nhiều lần liên hệ với gia đình để nắm tình hình và được phụ huynh thông tin em nghỉ học để điều trị bệnh dài hạn từ tháng 3.

Đến tháng 5 vừa qua, gia đình làm đơn xin cho Đ.B.A nghỉ học chính thức theo quy định và từ đó đến nay A. không đến trường.

Theo xã Đại Thanh, đến sáng 21.7, giáo viên chủ nhiệm nhận được thông tin từ mẹ của học sinh về việc em được phát hiện có dị vật ở trực tràng và phải phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức.

Trong biên bản làm việc với cơ quan chức năng, mẹ của học sinh Đ.B.A cho biết, khoảng tháng 10.2025, trên đường đi học về qua một cánh đồng, A. bị 2 nam thanh niên lạ đeo khẩu trang chặn lại, đè em ra và nhét chiếc bút qua hậu môn.

Qua rà soát ban đầu, nhà trường cho biết, chưa phát hiện mâu thuẫn giữa Đ.B.A với các học sinh khác. Công an xã đã cử tổ công tác tới bệnh viện xác minh, thu thập chứng cứ, làm việc với gia đình để nắm bắt thông tin.

Chiều 22.7, UBND xã Đại Thanh đã họp và giao công an xã tiếp tục chủ trì, phối hợp với Trường THCS Vĩnh Quỳnh và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh nội dung phản ánh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, giao ban giám hiệu nhà trường cùng đại diện cha mẹ học sinh gặp gỡ gia đình, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, xây dựng phương án đồng hành, hỗ trợ, chăm sóc để học sinh sớm bình phục và trở lại học tập.