Công an Việt Nam chạy đua với thời gian tìm kiếm nạn nhân thảm họa động đất

Đây là địa điểm được Cơ quan Ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ phân công đoàn VN thực hiện công tác cứu nạn, tìm kiếm 15 người đang bị vùi lấp trong đống đổ nát.

Ngay sau khi có mặt tại địa điểm cứu nạn, đoàn công tác đã dựng lều dã chiến, song song với công tác khảo sát, lên phương án triển khai tìm kiếm cứu nạn. Đại diện Cục C07 cho hay đoàn đã khảo sát, lên phương án tỉ mỉ để tìm kiếm những người mắc kẹt. Dù đã 4 ngày nhưng đoàn vẫn hy vọng sẽ có người sống sót và sẽ cứu được họ.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Bộ Công an cắt từng thanh sắt, lật từng mảng bê tông để tìm kiếm người bị nạn HUYỀN VŨ

Dù thời tiết tại TP.Adiyaman rất lạnh và khắc nghiệt, nhiệt độ dưới 0 độ C, nhưng ngay khi trời sáng, khoảng 7 giờ ngày 11.2 theo giờ địa phương, đoàn công tác đã chia thành 2 nhóm tác chiến. Nhóm 1 do đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó cục trưởng Cục C07, đứng đầu, chỉ đạo trực tiếp việc tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường. Nhóm 2 do đại tá Phan Mạnh Hà, Trưởng phòng cứu nạn cứu hộ (thuộc Cục C07), làm trưởng nhóm, chỉ đạo hậu cần và các điều kiện để thay ca.

Ngoài việc dùng các máy móc cắt từng thanh sắt, lật từng mảng bê tông, lực lượng cứu nạn đã sử dụng camera có khả năng luồn vào khe nhỏ để dò tìm người trong đống đổ nát, tìm kiếm khả năng sống sót của các nạn nhân nhằm kịp thời cứu nạn.