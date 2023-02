Trẻ em trong động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria - đau thương chồng chất

Một em bé được sinh ra dưới đống đổ nát và được cứu sống vài giờ sau đó. Hai bé gái nằm bẹp dưới một tòa nhà bị sập. Một cậu bé treo lủng lẳng trên mái nhà, đọc kinh Hồi giáo dành cho người chết. Một cậu bé tuổi vị thành niên khác tự ghi hình mình dưới đống đất đá của ngôi nhà và tự hỏi liệu mình sẽ sống hay chết.



Sau trận động đất thảm khốc ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, nhiều hình ảnh đau lòng về hàng triệu trẻ em bị ảnh hưởng trong thảm họa này đã tràn ngập trên mạng.

Những mảnh đời bất hạnh

Một số đứa trẻ đã được giải cứu trong tình trạng choáng váng, đầu bù tóc rối, quần áo, da và tóc bám đầy bụi. Tuy nhiên, nhiều đứa trẻ khác không may mắn như vậy. Xác của chúng được bọc trong chăn và đặt bên đường hoặc được cha mẹ ôm chặt trong tay. Một số đứa trẻ là người sống sót duy nhất trong gia đình của mình hoặc không được xác định danh tính và nhân viên cứu hộ đang vội vã tìm cách cho chúng đoàn tụ với gia đình.

Những đứa trẻ bật khóc ở thành phố Jinderes của Syria ngày 7.2, sau trận động đất khiến hơn 8.700 người chết REUTERS

The New York Times dẫn lời ông Joe English, phát ngôn viên của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), nói: "Không đứa trẻ nào ở khu vực bị trận động đất tàn phá mà không bị tổn thương, cả về thể chất hoặc tâm lý".

Ông English cho biết vẫn chưa có thông tin rõ ràng về số trẻ em thương vong hay được giải cứu khỏi đống đổ nát. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, người dân đang dùng tay không đào bới để đưa những đứa trẻ ra ngoài.

Sống sót kỳ diệu

Ông Khalil al Shami (34 tuổi) đang đào bới đống đổ nát trong tòa nhà của anh trai mình ở thành phố Jinderes của Syria vào ngày 6.2 thì nhìn thấy chân của chị dâu và một bé gái vẫn còn dây rốn quấn quanh người. Người mẹ đã sinh con trong khi bị mắc kẹt dưới các mảnh vỡ.

Ông Shami đã cắt dây rốn dính đầy bụi của đứa bé và nó bắt đầu cất tiếng khóc. Thấy vậy, ông ấy tiếp tục đào bới vì nghĩ rằng người mẹ vẫn còn sống. Chị dâu của ông Shami không qua khỏi, nhưng cháu gái ông đã được đưa đến bệnh viện an toàn. "Người mẹ được dự sinh vào ngày hôm sau, nhưng có vẻ như cô ấy đã sinh con khi bị sốc", ông Shami cho biết.

Cháu gái của ông Khalil al Shami đang được chăm sóc y tế ở Afrin, Syria AFP

Đoạn video về cuộc giải cứu đứa bé trên đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Đứa bé này là người duy nhất sống sót trong gia đình của mình.

Trong một video cảm động khác do tổ chức tình nguyện Syria Campaign đăng trưa 7.2, một bé gái sống sót đã được lực lượng cứu hộ giải cứu khỏi đống đổ nát và quay về với vòng tay cha. "Đừng sợ, có cha ở đây rồi", một người đàn ông trong video nói, động viên con gái của mình. Cuộc giải cứu này cũng diễn ra ở thành phố Jinderes.

Nỗi đau chồng chất

Tại một thành phố khác của Syria, cảnh trong video cho thấy hai bé gái nằm chồng lên nhau dưới gạch đá trong khi một người đàn ông cố gắng đào bới để đưa chúng ra ngoài. "Cháu có biết chơi đùa không?", người đàn ông này hỏi và một trong những bé gái khóc lên "Không, không, hãy đưa cháu ra ngoài".

Trong một video khác, một cậu bé tuổi vị thành niên mặc áo sơ mi đỏ phủ đầy bụi đã tự quay phim dưới đống gạch và kim loại cong vênh còn sót lại. Cậu bé nói không biết làm thế nào để diễn tả cảm giác của mình và cũng không biết mình sẽ sống hay chết. Sau đó, một tiếng hét phát ra trên video.

"Hơn hai, ba gia đình mắc kẹt. Bạn đã nghe thấy tiếng la hét của họ và hàng xóm. Cầu Chúa cứu giúp chúng tôi", cậu bé nói trong video.

Nhiều gia đình khác may mắn hơn và không bị kẹt lại. Tuy nhiên, họ phải rời khỏi nhà trong thời tiết lạnh giá khi chỉ mặc quần áo ngủ. Những người này đang phải trú ẩn trong ô tô hoặc những nơi công cộng như nhà thờ Hồi giáo và trường học.

Người Syria đứng trước thi thể của gia đình và những người hàng xóm thân thiết đã thiệt mạng khi ngôi nhà của họ bị sập trong trận động đất kinh hoàng ngày 6.2 AFP

Đối với trẻ em Syria, thảm họa động đất chỉ làm tăng thêm nỗi đau sau 12 năm đau khổ vì chiến tranh, nghèo đói và nhiều lần phải di dời khi chạy trốn khỏi cuộc xung đột.

"Chấn thương nối tiếp chấn thương, đau lòng nối tiếp đau lòng. Con đường phục hồi còn rất dài ở phía trước", ông English cho biết.

Theo The New York Times. trọng tâm trước mắt của Liên Hiệp Quốc là đảm bảo rằng trẻ em và các gia đình bị ảnh hưởng có nước uống an toàn, bộ thực phẩm dinh dưỡng và các dịch vụ vệ sinh. Điều này rất quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh tật trong những ngày đầu của cuộc khủng hoảng. UNICEF cũng đang chuẩn bị cung cấp hỗ trợ tâm lý cho các nạn nhân.