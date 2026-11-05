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    Công an xác minh clip 2 nữ sinh TP.HCM đánh nhau, bạn bè hò hét cổ vũ

    Trần Kha
    Trần Kha
    Liên quan các đoạn clip ghi lại cảnh nhóm học sinh đánh nhau và tụ tập reo hò tại bãi đất trống trên đường Bộ Đội An Điền, Công an xã Vĩnh Lộc đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xử lý.

    Ngày 5.11, Báo Thanh Niên tiếp nhận các đoạn clip người dân cung cấp ghi lại cảnh được cho là một nhóm học sinh đánh nhau và tham gia cổ vũ gây náo loạn một khu vực trên địa bàn xã Vĩnh Lộc.

    Xác minh clip nhóm học sinh đánh nhau, bạn bè đứng hò hét cổ vũ - Ảnh 1.

    Công an xác minh clip 2 học sinh đánh nhau, bạn bè đứng hò hét cổ vũ

    ẢNH: CẮT TỪ CLIP

    Theo nội dung các đoạn video, 2 bạn nữ lao vào giằng co, ẩu đả kịch liệt trên nền đất cát, trong đó có một người mặc đồng phục học sinh.

    Đáng chú ý, xung quanh có hơn 10 nữ sinh khác mặc đồng phục, đồ thể dục và mang ba lô đứng vây quanh nhưng không hề can ngăn. Nhóm này liên tục dùng điện thoại quay phim, hò hét kích động với những lời lẽ như "quất nó", "đập nó"...

    Ở một đoạn clip khác, khi 2 bên đang vật lộn thì một người đàn ông phát hiện sự việc đã lập tức chạy đến can thiệp. Thấy người lớn xuất hiện, 2 bạn nữ cùng nhóm học sinh đứng xem vội vã leo lên xe đạp điện tháo chạy tán loạn.

    Theo bạn đọc, vụ việc xảy ra vào trưa 5.11 trên đường Bộ Đội An Điền (xã Vĩnh Lộc, TP.HCM). Cùng ngày, sau khi tiếp nhận thông tin từ Báo Thanh Niên, đại diện Công an xã Vĩnh Lộc cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh danh tính những người liên quan để làm rõ, xử lý theo quy định, đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

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