Ngày 28.10, UBND xã Phù Mỹ (Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đánh nhau khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Camera an ninh ghi lại vụ ẩu đả trên đường Võ Thị Sáu, xã Phù Mỹ (Gia Lai), khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 15 ngày 27.10, trên đường Võ Thị Sáu, thôn Trà Quang (xã Phù Mỹ), xảy ra vụ đánh nhau giữa Huỳnh Văn Hân (28 tuổi), Nguyễn Hoàng Nguyên (19 tuổi), Lê Thái Tuất (20 tuổi) và P.Đ.T (31 tuổi).

Vụ việc khiến P.Đ.T bị thương nặng, được người dân đưa đến Trung tâm y tế Phù Mỹ cấp cứu. Nhưng đến khoảng 23 giờ 45 cùng ngày, T. tử vong.

Trong vụ đánh nhau, Huỳnh Văn Hân và Lê Thái Tuất cũng bị thương, được đưa đến Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Ngay sau đó, cơ quan công an trích xuất camera an ninh tại khu vực có ghi lại diễn biến vụ ẩu đả. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh nguyên nhân và làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Điều tra vụ đánh nhau giữa đường khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương