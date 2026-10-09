Đắk Lắk chỉ đạo làm rõ 2 vụ nữ sinh đánh nhau

Ngày 9.10, một lãnh đạo Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết đã chỉ đạo các trường phối hợp với gia đình và cơ quan công an làm rõ 2 vụ nữ sinh đánh nhau xảy ra tại xã Quảng Phú và Ea Tul. Trong đó, một nữ sinh lớp 9 bị thương tích ở nhiều vị trí trên cơ thể, phải phẫu thuật cấp cứu.

Sở GD-ĐT Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị liên quan không né tránh trách nhiệm, không để quá trình xử lý kéo dài hoặc phát sinh những hệ lụy đáng tiếc. Các đơn vị cần ưu tiên bảo vệ sức khỏe, ổn định tâm lý và bảo đảm an toàn cho những học sinh bị ảnh hưởng.

Nữ sinh lớp 9 ở Đắk Lắk đang được điều trị tại bệnh viện sau khi bị nữ sinh lớp 11 nghi dùng dao tấn công ẢNH: CTV

Sở cũng sẽ yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý bạo lực học đường; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương và lực lượng công an.

Bên cạnh đó, các trường cần chú trọng giáo dục học sinh kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn, ý thức trách nhiệm của người chứng kiến và văn hóa ứng xử trên không gian mạng.

Hai vụ nữ sinh đánh nhau trong 3 ngày

Vụ việc đầu tiên xảy ra vào chiều 5.10, tại một khu nhà trọ trên địa bàn xã Quảng Phú. Một nữ sinh lớp 10, học Trường THPT Cư M'gar, bị bạn nữ học cùng lớp đánh, ép quỳ gối và dí thuốc lá đang cháy vào mặt.

Hai ngày sau, chiều 7.10, tại xã Ea Tul xảy ra vụ việc thứ hai. Một nữ sinh lớp 11, học Trường THPT Trần Quang Khải (xã Cư M'gar), nghi dùng dao tấn công một nữ sinh lớp 9, học Trường tiểu học và THCS Nguyễn Đức Cảnh (xã Ea Tul), khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk), nữ sinh lớp 9 nhập viện trong tình trạng đa thương tích. Các bác sĩ phải phối hợp nhiều chuyên khoa để phẫu thuật cấp cứu.

Nạn nhân bị đứt gân tay trái, đứt cơ tay phải cùng một số thương tích khác trên cơ thể. Sau phẫu thuật, sức khỏe nữ sinh ổn định, tỉnh táo và đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị tích cực.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ cả 2 vụ nữ sinh đánh nhau để xử lý theo quy định.