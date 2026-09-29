Bạo lực học đường: Nhà trường không được che giấu vụ việc, tự giải quyết nội bộ

Ngày 29.9, Sở GD-ĐT TP.HCM và Công an TP.HCM triển khai kế hoạch phối hợp phòng ngừa, phát hiện và xử lý bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh. Công an TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục phối hợp từ phát hiện, tiếp nhận thông tin đến đánh giá nguy cơ, can thiệp, hỗ trợ và theo dõi sau xử lý.

Nhà trường không được tự ý phát tán thông tin vụ việc trên mạng xã hội

Theo đó, khi phát hiện hoặc tiếp nhận thông tin về vụ việc bạo lực học đường, nhà trường phối hợp với công an cấp xã, gia đình và học sinh để xác minh thông tin ban đầu, xác định người liên quan, địa điểm, thời gian và mức độ khẩn cấp.

Thông tin phải được báo cáo người có trách nhiệm để xử lý. Nhà trường không được tự ý phát tán thông tin vụ việc trên mạng xã hội.

Sau khi tiếp nhận thông tin, nhà trường phối hợp công an địa phương đánh giá nguy cơ, tách các bên có mâu thuẫn, sơ cứu nếu cần và thực hiện các biện pháp bảo vệ học sinh, ngăn chặn nguy cơ tiếp tục xảy ra.

Việc thông tin cho gia đình phải phù hợp với tình huống, không làm tăng nguy cơ đối với học sinh hoặc ảnh hưởng yêu cầu xác minh, điều tra của cơ quan chức năng.

Sở GD-ĐT TP.HCM và Công an TP.HCM triển khai kế hoạch phối hợp phòng ngừa, phát hiện và xử lý bạo lực học đường ẢNH: T.N

Ở bước can thiệp, nhà trường có thể tổ chức gặp gỡ, tư vấn, hòa giải, giáo dục và hỗ trợ tâm lý phù hợp với học sinh.

Nếu vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc tính chất nghiêm trọng, nhà trường phải kịp thời chuyển thông tin, tài liệu cần thiết cho cơ quan công an có thẩm quyền.

Việc xử lý trong nhà trường không được làm cản trở quá trình xác minh, điều tra của cơ quan chức năng. Nhà trường phải xác định rõ người chịu trách nhiệm, đồng thời bảo vệ và hỗ trợ học sinh, phối hợp với gia đình và các lực lượng liên quan.

Thông tin vụ việc chỉ được chia sẻ cho những người cần biết, đúng mục đích và đúng thẩm quyền nhằm bảo đảm quyền riêng tư, an toàn của học sinh.

Theo dõi, hỗ trợ để phòng ngừa tái diễn

Sau xử lý, nhà trường tiếp tục phối hợp gia đình, công an cấp xã và các tổ chức liên quan để hỗ trợ học sinh, tư vấn tâm lý, ổn định việc học tập và các mối quan hệ.

Nhà trường đánh giá nguy cơ tái diễn, rút kinh nghiệm và có biện pháp phòng ngừa; khi cần có thể sử dụng thông tin đã ẩn danh để cảnh báo, giáo dục học sinh.

Kế hoạch xác định phòng ngừa là nhiệm vụ trọng tâm, kết hợp giáo dục pháp luật, đạo đức, kỹ năng sống với tư vấn học đường và quản lý môi trường học tập, khu vực quanh trường và không gian mạng.

Việc xử lý vi phạm phải nghiêm túc nhưng bảo đảm tính giáo dục, nhân văn, phù hợp lứa tuổi. Nguyên tắc xuyên suốt là xử lý kịp thời, đúng chức năng, thẩm quyền, bảo mật thông tin và đặt an toàn, quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh làm trung tâm.

Công an TP.HCM và Sở GD-ĐT yêu cầu các trường không được che giấu vụ việc, tự giải quyết nội bộ hoặc trì hoãn chuyển thông tin khi vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.