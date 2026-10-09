Làm rõ vụ nữ sinh lớp 11 nghi dùng dao tấn công học sinh lớp 9

Ngày 9.10, lãnh đạo UBND xã Ea Tul (Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nữ sinh đánh nhau gây thương tích. Cơ quan công an đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa em N.T.T.V (học sinh lớp 11, Trường THPT Trần Quang Khải, xã Cư M'gar, Đắk Lắk) và em N.T.D.L (học sinh lớp 9, Trường tiểu học - THCS Nguyễn Đức Cảnh, xã Ea Tul).

Công an làm rõ vụ nữ sinh lớp 9 bị tấn công ở Đắk Lắk ẢNH: CTV

Chiều 7.10, hai nữ sinh hẹn gặp nhau tại một khu vực vắng người trên địa bàn xã Ea Tul để nói chuyện. Trong lúc gặp mặt, hai bên xảy ra cãi vã.

Thời điểm này, V. bị nghi dùng dao mang theo tấn công L., khiến nữ sinh lớp 9 bị thương ở mặt, tay, chân và nhiều vị trí khác trên cơ thể, chảy nhiều máu.

Phát hiện sự việc, người dân tại khu vực đã đưa L. đến Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc, Ban Giám hiệu Trường THPT Trần Quang Khải đã mời V. lên phòng hội đồng viết bản tường trình. Nhà trường đang chờ kết luận của cơ quan chức năng để xem xét, thực hiện các bước xử lý theo quy định.