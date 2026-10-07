Nữ sinh lớp 10 đánh bạn, bắt quỳ gối rồi dí thuốc lá vào mặt

Ngày 7.10, một lãnh đạo Trường THPT Lê Hữu Trác (xã Quảng Phú, Đắk Lắk) cho biết nhà trường đang phối hợp Công an xã xử lý vụ nữ sinh đánh bạn cùng lớp, bắt quỳ gối rồi dí điếu thuốc đang cháy sát vào mặt.

Theo báo cáo của Trường THPT Lê Hữu Trác, vụ nữ sinh đánh nhau xảy ra khoảng 16 giờ 25 ngày 5.10 tại một khu nhà trọ trên đường Kim Đồng, xã Quảng Phú.

Nữ sinh H., học lớp 10A7, được xác định đã đánh nữ sinh T., cùng lớp. Một số học sinh chứng kiến vụ việc đã dùng điện thoại quay lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Nữ sinh bị bạn cùng lớp đánh, bị dí điếu thuốc đang cháy sát vào mặt ở Đắk Lắk ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Clip sau đó lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một nữ sinh mặc áo trắng túm tóc, đánh một nữ sinh mặc đồng phục đang quỳ gối. Nữ sinh áo trắng còn hút thuốc và đưa điếu thuốc đang cháy dí sát vào mặt bạn.

Xung quanh, một số học sinh đứng xem và dùng điện thoại quay lại toàn bộ vụ việc. Theo nội dung clip, những học sinh này không can ngăn.

Sau khi nắm thông tin, Trường THPT Lê Hữu Trác nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên phối hợp Công an xã Quảng Phú để xử lý.

Một lãnh đạo nhà trường cho biết dù vụ việc xảy ra ngoài giờ học, tại khu nhà trọ và không thuộc khuôn viên trường, nhà trường vẫn chủ động vào cuộc.

Ban giám hiệu chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm và Ban nền nếp yêu cầu các học sinh liên quan viết tường trình, đồng thời mời phụ huynh của 2 nữ sinh lên làm việc.

Phụ huynh các học sinh cũng đã ký cam kết bảo đảm an toàn để các em tiếp tục học tập trong thời gian chờ nhà trường và cơ quan chức năng làm rõ, xử lý vụ việc.

Vụ nữ sinh đánh nhau, bắt bạn quỳ gối và dí điếu thuốc sát vào mặt sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận nhiều ý kiến bức xúc. Nhiều người cho rằng hành vi đánh bạn và làm nhục bạn học cần được xử lý phù hợp.