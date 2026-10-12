Móc treo cán cọ toilet mắc kẹt trong trực tràng, bệnh nhân phải cấp cứu

Ngày 12.10, Bệnh viện đa khoa Tiền Giang (tỉnh Đồng Tháp) cho biết vừa tiếp nhận, xử trí một trường hợp bệnh nhân bị mắc dị vật trong vùng hậu môn, trực tràng. Dị vật được xác định là phần móc treo ở đầu cán cọ toilet dài khoảng 15 cm.

Dị vật mắc từ hậu môn vào trực tràng bệnh nhân ẢNH: CTV

Bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng có dị vật ở vùng hậu môn, trực tràng. Qua thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ quyết định gây mê để tiến hành lấy dị vật, tránh gây thêm tổn thương cho người bệnh.

Sau can thiệp, dị vật được lấy ra ngoài. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi tình trạng sức khỏe và hiện đã ổn định, được xuất viện.

Không tự ý đưa các vật dụng vào hậu môn

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Sơn, Khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện đa khoa Tiền Giang, người dân cần thận trọng, không tự ý đưa các vật dụng vào hậu môn vì có thể gây tổn thương niêm mạc, chảy máu hoặc khiến dị vật mắc kẹt bên trong.

Đặc biệt, khi dị vật đi sâu vào trực tràng, việc lấy ra có thể gặp nhiều khó khăn do cấu tạo giải phẫu và khả năng co thắt của các cơ vùng hậu môn. Nếu xử trí không đúng cách, người bệnh có nguy cơ bị tổn thương nghiêm trọng hơn.

Bác sĩ Sơn khuyến cáo, khi phát hiện dị vật mắc kẹt, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời. Trường hợp xuất hiện các dấu hiệu như đau nhiều vùng hậu môn, chảy máu, đau bụng hoặc khó chịu kéo dài, cần nhanh chóng đến bệnh viện để được kiểm tra, đánh giá mức độ tổn thương và lựa chọn phương pháp can thiệp phù hợp, hạn chế nguy cơ biến chứng.