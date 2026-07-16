Công an xác minh việc quảng bá 'Làng An Yên 38 hộ dân'

Ngày 15.7, UBND xã Ea Kiết (Đắk Lắk) cho biết đã có thông báo liên quan đến dự án được gọi là "Làng An Yên 38 hộ dân" trên địa bàn.

Theo UBND xã Ea Kiết, thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin giới thiệu khu đất tại buôn Thái với các tên gọi "Làng An Yên", "Làng An Yên 38 hộ dân", "Dự án Làng An Yên 38 hộ dân"… Các bài đăng còn kèm theo sơ đồ thửa đất, bản vẽ nhà, hình ảnh đường giao thông và công trình xây dựng, tạo cảm giác đây là dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Khu đất được quảng bá là dự án "Làng An Yên 38 hộ dân" thực chất là đất nông nghiệp ẢNH: H.B

UBND xã Ea Kiết đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra, xác minh hồ sơ đất đai, công trình xây dựng, hoạt động quảng bá, giao dịch và thông tin liên quan dự án nêu trên.

Sau khi kiểm tra, UBND xã Ea Kiết xác định, hiện cơ quan có thẩm quyền chưa phê duyệt hoặc chấp thuận dự án khu dân cư, dự án nhà ở hoặc dự án kinh doanh bất động sản nào có tên "Làng An Yên" hay "Làng An Yên 38 hộ dân" tại buôn Thái.

Theo UBND xã Ea Kiết, các tên gọi trên do cá nhân hoặc nhóm cá nhân tự đặt, sử dụng trong quá trình giới thiệu, quảng bá khu đất, không phải tên pháp lý của dự án. UBND xã Ea Kiết không ban hành văn bản xác nhận, bảo trợ hoặc cho phép sử dụng danh nghĩa chính quyền địa phương để quảng bá khu vực này là dự án.

Vẫn theo thông báo, khu đất được quảng cáo gồm các thửa đất thuộc quyền sử dụng của nhiều cá nhân, hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp, nằm ngoài khu dân cư.

Nhiều tài khoản môi giới bất động sản quảng bá "Làng An Yên" trên mạng xã hội ẢNH: H.B

Qua kiểm tra ngày 13.7, trên khu đất được quảng cáo có một công trình lắp ghép dạng nhà tiền chế đã hoàn thiện; phần công trình chính với kết cấu khung sắt, vách tôn nhựa, mái lợp tôn diện tích khoảng 50 m2, phần mái che khoảng 25 m2.

UBND xã Ea Kiết xác định, công trình này được xây dựng trên đất nông nghiệp tại khu vực nằm ngoài khu dân cư, thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

UBND xã Ea Kiết khuyến cáo, người dân cần kiểm tra kỹ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, loại đất, quy hoạch, hiện trạng, lối đi, điều kiện xây dựng và các thông tin liên quan trước khi đặt cọc hoặc giao tiền; không chỉ căn cứ vào bài đăng trên mạng xã hội hoặc lời giới thiệu của người bán, người môi giới.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân khi giới thiệu, quảng bá, môi giới hoặc giao dịch quyền sử dụng đất phải cung cấp thông tin trung thực, chính xác, tránh làm người khác hiểu nhầm khu đất liên quan vụ việc là dự án; không huy động vốn, nhận tiền giữ chỗ, nhận đặt cọc, góp vốn hoặc giao dịch dưới danh nghĩa dự án khi khu đất liên quan chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp luật.

Dự án "Làng An Yên 38 hộ dân" chỉ có 1 căn nhà tiền chế ẢNH: H.B

UBND xã Ea Kiết giao công an xã xác minh các thông tin liên quan đến việc quảng bá, môi giới, nhận tiền, huy động vốn và các giao dịch tại khu đất để tham mưu, xử lý theo thẩm quyền.

Đồng thời, Phòng Kinh tế xã Ea Kiết được giao rà soát hồ sơ địa chính, tách thửa, chuyển nhượng, quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất…, xác định hành vi vi phạm nếu có để tham mưu xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền.

Hiện UBND xã Ea Kiết tiếp tục kiểm tra, xác minh toàn diện các nội dung liên quan đến thửa đất nêu trên để xử lý theo quy định.