Công an xử lý nhóm người trộm chim cảnh nhà dân tại Hóc Môn

Ngoài ra, công an hiện đang mời làm việc với T.H.Đ (23 tuổi) để xử lý về cùng hành vi. Đây là nhóm người đã trộm chim cảnh nhà dân trên địa bàn xã Bà Điểm, H.Hóc Môn vào ngày 26.2.



Camera ghi lại nhóm người trộm chim cảnh nhà dân CẮT TỪ CLIP

Như Báo Thanh Niên đưa tin, trước đó, camera an ninh nhà dân ghi lại hơn 2 giờ ngày 26.2, 3 nam thanh niên đi chung trên một xe máy đến dừng trên đường Tây Lân 1 (ấp Tây Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn, TP.HCM).

Hai người đứng bên ngoài cảnh giới, một người leo rào, đột nhập vào bên trong khu vực sân nhà ông Đ.M.H (45 tuổi).

Người này lấy nhiều lồng chim cùng chim cảnh đưa ra bên ngoài đường cho đồng bọn, sau đó cả nhóm lên xe tẩu thoát.

Theo ông H. (chủ nhân của số chim cảnh bị mất), vụ trộm diễn ra trong vòng 10 phút. Nhóm trộm lấy đi 7 lồng gỗ bên trong có cả chim như: chích chòe, chào mào, chim hút mật... Cũng theo ông H., nuôi chim làm cảnh, không kinh doanh. Mất số chim trên khiến ông rất buồn.

Công an xã Bà Điểm, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) sau đó đã nhanh chóng vào cuộc xác minh mời những người liên quan lên làm việc.

Qua khảo sát, giá trị tài sản bị mất trộm dưới hai triệu đồng nên Công an H.Hóc Môn đã bàn giao L.V.G và N.H.N cho Công an xã Bà Điểm lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Công an cũng đã thu hồi tang vật trả lại cho bị hại.