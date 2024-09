Công an xuyên đêm giải cứu nhiều người trong bão số 3

Chiều 8.9, Bộ Công an cho biết, trước tình hình bão số 3 và mưa lũ phức tạp, công an các địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, qua đó đã cứu được nhiều người dân gặp nạn.

Ứng trực ở điểm nguy hiểm

Trong ngày và đêm 7.9, mưa to kèm gió mạnh đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực của H.Chi Lăng khiến gần 20 ngôi nhà bị tốc mái, 10 điểm sạt lở nguy hiểm, hơn 20 điểm ngập lụt và 30 vụ cây đổ chắn ngang đường trên các tuyến QL1, Đường tỉnh 234, đường tỉnh 250 và QL279.

Công an H.Chi Lăng hỗ trợ di dời tài sản tại TT.Đồng Mỏ vào rạng sáng 8.9 ẢNH: PHAN ANH

Trước tình hình trên, Công an H.Chi Lăng đã duy trì 100% quân số trực chiến, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân về nguy cơ của mưa lũ; chủ động khắc phục hậu quả, dọn dẹp các điểm sạt lở và cây đổ, cử lực lượng kiểm soát giao thông tại các khu vực nguy hiểm.

Công an H.Chi Lăng đưa người dân ra khỏi khu vực ngập lụt tại khu Ga Bắc (TT.Đồng Mỏ) ẢNH: PHAN ANH

Công an H.Chi Lăng giải cứu các em nhỏ tại khu Ga Bắc vào rạng sáng 8.9 ẢNH: PHAN ANH

Vào 2 giờ sáng 8.9, mưa lớn đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại khu vực gần sông Thương, bao gồm TT.Đồng Mỏ và xã Mai Sao của H.Chi Lăng. Nước sông dâng cao khiến hơn 200 hộ dân bị ngập sâu, gây mất điện, mất sóng điện thoại và cô lập nhiều khu dân cư.

Trước tình hình này, Công an H.Chi Lăng đã khẩn trương lập các chốt chặn và đặt biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm, ngăn người dân di chuyển vào vùng ngập lụt. Đồng thời, huy động lực lượng cứu hộ kịp thời sơ tán và giải cứu hơn 20 người, bao gồm người già và trẻ nhỏ; di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn.

Kịp thời giải cứu người gặp nạn

Tại Vĩnh Phúc, khoảng 23 giờ 35 ngày 7.9, Công an H.Tam Đảo nhận tin báo tại khu đất của ông Đỗ Văn Sỹ (51 tuổi, trú xã Đạo Trù, H.Tam Đảo) bị ngập do dòng nước của con suối bên cạnh tràn vào nhà và bị cô lập hoàn toàn với các khu vực xung quanh. Bên trong căn nhà có 3 người bị mắc kẹt.

Công an H.Tam Đảo tổ chức công tác cứu nạn, cứu hộ, đưa 3 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm ẢNH: PHAN ANH

3 công dân được đưa đến khu vực an toàn ẢNH: PHAN ANH

Ngay lập tức, Công an H.Tam Đảo đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành cứu người bị mắc kẹt tại ngôi nhà. Đến khoảng 5 giờ ngày 8.9, Tổ cứu nạn, cứu hộ đã cứu được 3 người dân bị mắc kẹt ra ngoài và đưa đến nơi an toàn.

Dùng xe chuyên dụng đưa dân về nhà

Ở tỉnh Bắc Giang, khoảng 18 giờ 15 ngày 7.9, Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang do thiếu tá Giáp Văn Khương, Phó trưởng phòng là Tổ trưởng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, ứng phó với cơn bão số 3 phát hiện phía trước có người điều khiển xe máy gặp nạn đang cầu cứu.

Tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang hỗ trợ chị Tâm ẢNH: PHAN ANH

Người gặp nạn là chị Trịnh Thị Minh Tâm (19 tuổi, trú xã Xuân Hương, H.Lạng Giang, Bắc Giang), là công nhân tại Công ty Luxshare điều khiển xe mô tô biển số 98B3 - 446.40 đi từ công ty về nhà, đến đoạn đường Trần Hưng Đạo (xã Song Mai, TP.Bắc Giang), thì bị gió thổi làm đổ xe xuống mặt đường gây hỏng tay ga, không đề nổ được máy.

Tổ công tác đưa chị Tâm cùng phương tiện về nhà an toàn Ảnh: Phan Anh

Thời điểm chị Tâm gặp sự cố, trời đang mưa rất to, gió thổi mạnh kèm theo giông lốc, xe hỏng, đoạn đường tối vắng, quãng đường từ nơi hỏng xe về nhà gần 5 km, trong phạm vi 500 m không có nhà dân sinh sống.

Tổ tuần tra sau đó đã dùng xe chuyên dụng đưa chị Tâm và phương tiện hư hỏng về nhà an toàn.