Công bố 10 Gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu 2022

Chiều 10.3, Thành đoàn Hà Nội công bố 10 Gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2022, trong đó có 2 cá nhân tiêu biểu vừa được giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 của T.Ư Đoàn.



Hai cá nhân giành "cú đúp" danh hiệu là học sinh Võ Hoàng Hải và ca sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hà (nghệ danh Hà Myo).

Danh sách 10 Gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2022:

1.Học sinh Võ Hoàng Hải, lớp 11A2 lý Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội (lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học).

Học sinh Võ Hoàng Hải BTC

2. TS Phan Thị Huyền Thương, bác sĩ đơn vị can thiệp bào thai Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học).

TS Phan Thị Huyền Thương BTC

3.PG S- TS Phạm Minh Quân, Phó viện trưởng Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam (lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học).

PGS - TS Phạm Minh Quân BTC

4. Anh Hoàng Văn Cương, Chi đoàn thôn Lập Phương, xã Khai Thái, H.Phú Xuyên, Hà Nội (lĩnh vực lao động sáng tạo, phát triển kinh tế).

Anh Hoàng Văn Cương BTC

5. Anh Tô Quang Duy, Giám đốc Công ty CP Giải pháp (lĩnh vực lao động sáng tạo, phát triển kinh tế).

Anh Tô Quang Duy BTC

6. Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Công an P.Hàng Mã, Công an Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội (lĩnh vực quốc phòng, an ninh).

Đại úy Nguyễn Tuấn Anh BTC

7.Anh Lã Minh Trường, Phó bí thư Liên chi đoàn Khoa Công tác xã hội Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (lĩnh vực thể dục, thể thao).

Anh Lã Minh Trường BTC

8. Anh Lại Gia Thành, vận động viên bộ môn cử tạ, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội (lĩnh vực thể dục, thể thao).

Anh Lại Gia Thành BTC

9.Ca sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hà (nghệ danh Hà Myo), Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam (lĩnh vực văn hóa nghệ thuật).

Ca sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hà (nghệ danh Hà Myo) BTC

10.Chị Nguyễn Thị Thu Trang, sáng lập và Giám đốc điều hành WildAct - tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã và môi trường tại Việt Nam (lĩnh vực tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng).

Chị Nguyễn Thị Thu Trang BTC

Thành đoàn Hà Nội cho biết sẽ tuyên dương 10 Gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu 2022 tại lễ kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, dự kiến vào ngày 24.3.

Đây là năm thứ 14 liên tiếp, Thành đoàn Hà Nội tổ chức tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của thủ đô, những người trẻ có đóng góp tích cực và nổi bật trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội.