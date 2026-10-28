Công bố 12 dự án có tổng vốn đầu tư đến 13 tỉ USD

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án thuộc các lĩnh vực hạ tầng cảng biển, logistics, phát triển đô thị, sản xuất công nghiệp và công nghệ cao.



Các dự án này được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian phát triển và thu hút nguồn lực đầu tư cho thành phố.

Trong số các dự án được công bố, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có tổng vốn đầu tư khoảng 4,923 tỉ USD; Khu phức hợp thông minh tại khu chức năng số 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm có vốn đầu tư khoảng 2,292 tỉ USD. Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế có tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh khoảng 6,612 tỉ USD.

TP.HCM trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án hạ tầng, công nghệ... lớn ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở lĩnh vực logistics, dự án Swilf Logistics có vốn đầu tư khoảng 987,4 triệu USD, trong khi dự án Cảng Cái Mép Terminal Link có vốn đầu tư khoảng 770 triệu USD. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lập, giai đoạn 1 có vốn đăng ký khoảng 379,69 triệu USD.

Bên cạnh các dự án quy mô lớn về cảng biển, logistics và đô thị, danh mục đầu tư còn có các dự án sản xuất kính tiết kiệm năng lượng, cáp điện công nghệ cao, vật liệu nhiệt điện, gia công kim loại và cơ khí, cũng như sản xuất máy tự động hóa, robot, cảm biến và các giải pháp quản lý dữ liệu.

Nhóm dự án công nghiệp, công nghệ cao gồm Nhà máy sản xuất cáp điện công nghệ cao GL Cables, Xinyi Glass Việt Nam, Chang Yue Technology Việt Nam, Ito Automation Technologies Việt Nam và dự án sản xuất vật liệu bán dẫn nhiệt điện, bộ làm mát nhiệt điện.

Theo Ban tổ chức, các dự án trên đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Việc công bố tại diễn đàn nhằm giới thiệu các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, tăng cường kết nối nhà đầu tư với đối tác công nghệ và tổ chức tài chính.

Thủ tướng Chính phủ chứng kiến công bố Tuyên bố chung về định hướng hợp tác giữa WEF và TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Cùng với đó, UBND TP.HCM và WEF cũng công bố Tuyên bố chung về định hướng hợp tác, tạo cơ sở tăng cường kết nối thành phố với mạng lưới chuyên gia, tổ chức và đối tác quốc tế của WEF.

Lãnh đạo TP.HCM đã chúc mừng các nhà đầu tư, bày tỏ kỳ vọng các dự án sớm được triển khai, đóng góp vào phát triển hạ tầng, nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp và thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố.







