Công bố 12 giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp Việt Nam

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
23/03/2026 06:04 GMT+7

Bộ giá trị văn hóa kinh doanh VN trong kỷ nguyên mới với 12 giá trị cốt lõi vừa được công bố tại Hà Nội. Bộ giá trị do Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp xây dựng trên cơ sở kế thừa truyền thống văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa quản trị hiện đại của thế giới, có tham vấn rộng rãi các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Bộ chỉ số được Phó thủ tướng Mai Văn Chính đánh giá cao trên cơ sở doanh nghiệp muốn đi xa cần phải đi cùng văn hóa, cũng như phải xây dựng thương hiệu mạnh bằng những giá trị bền vững dựa trên nền tảng đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Phó thủ tướng nói: "Mỗi doanh nghiệp hãy trở thành một trung tâm lan tỏa giá trị văn hóa" và "Mỗi doanh nhân hãy trở thành một đại sứ của văn hóa kinh doanh VN".

Doanh nghiệp ẩm thực mang trách nhiệm về trao truyền ẩm thực truyền thống và vệ sinh an toàn thực phẩm

Bộ giá trị gồm 12 giá trị cốt lõi được chia làm 3 tầng. Tầng cốt cách doanh nhân có 4 giá trị: Yêu nước - đặt lợi ích quốc gia lên trên hết; Tín nghĩa - giữ chữ tín và ứng xử nhân nghĩa trong kinh doanh; Phụng sự - Kinh doanh vì lợi ích cộng đồng và xã hội; Bản sắc - phát huy giá trị văn hóa VN trong thương hiệu và sản phẩm. Tầng bản lĩnh doanh nghiệp gồm 4 giá trị: Liêm chính - minh bạch, trung thực và thượng tôn pháp luật; Tự chủ - phát huy nội lực và làm chủ vận mệnh doanh nghiệp; Trí tuệ - lấy tri thức và công nghệ làm động lực phát triển; Sáng tạo - không ngừng đổi mới để tạo ra giá trị mới. Tầng tầm vóc toàn cầu gồm 4 giá trị: Khát vọng - xây dựng doanh nghiệp VN hùng mạnh vươn tầm thế giới; Hội nhập - chủ động tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; Hợp tác - cùng phát triển với đối tác và cộng đồng; Bền vững - phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường. Bộ giá trị có triết lý nền tảng "Lấy dân làm gốc" với thông điệp chủ đạo: Chính phủ kiến tạo - Doanh nghiệp hành động - Văn hóa dẫn dắt.

Doanh nghiệp việt nam Phó thủ tướng Mai Văn Chính doanh nghiệp văn hoá doanh nghiệp
