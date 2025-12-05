TP.HCM tập huấn pháp lý cho doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Cao Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ VH-TT-DL) cho biết hội nghị là cơ hội để cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

Năm 2025, hầu hết lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ VH-TT-DL đều có những thay đổi về chính sách, quy định mới. Đặc biệt, các quy định pháp luật điều chỉnh theo tinh thần đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, việc cập nhật thông tin, nắm chắc quy định là yêu cầu quan trọng để hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý của ngành văn hóa, thể thao, du lịch được triển khai thuận lợi, đúng quy định.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phạm Cao Thái thông tin về những quy định pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch Ảnh: L.X

"Chúng tôi mong muốn hội nghị không chỉ là hoạt động thông tin một chiều. Chúng tôi sẽ chủ động giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới, nhưng điều quan trọng hơn là chúng tôi mong muốn sự đối thoại, trao đổi thẳng thắn giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực thi, dù thuộc về quy định pháp luật hay cách thức tổ chức thực hiện, đều cần được chia sẻ để cùng tìm giải pháp. Với những vấn đề phát sinh từ quy định pháp luật, chúng tôi mong nhận được các đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời", ông Phạm Cao Thái chia sẻ.

TP.HCM sẽ tạo nền tảng thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển

Theo ông Bùi Hữu Toàn, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, trong những năm gần đây, hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã được hoàn thiện, bổ sung để phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn về tuân thủ pháp luật, năng lực quản trị và khả năng thích ứng của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, lực lượng đóng góp quan trọng vào sự phát triển của TP.HCM và cả nước.

"Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, Sở VH-TT-TP.HCM nhận thức sâu sắc rằng việc hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt và lâu dài. TP.HCM luôn coi doanh nghiệp là trung tâm của quá trình phát triển, là lực lượng quan trọng đóng góp cho văn hóa đô thị, cho sự năng động, sáng tạo và sức bật của thành phố. Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục lắng nghe, đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động phối hợp với Bộ VH-TT-DL và các cơ quan liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện cơ chế, chính sách. Qua đó, tạo nền tảng thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của TP.HCM và đất nước", Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM khẳng định.

Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Bùi Hữu Toàn phát biểu tại hội nghị Ảnh: L.X

Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phạm Cao Thái đã thông tin về các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VH-TT-DL (dịch vụ phát hành và phổ biến phim ảnh, nghệ thuật biểu diễn, dịch vụ lữ hành, dịch vụ karaoke - vũ trường, hoạt động thể thao chuyên nghiệp…).

Sau đó, các doanh nghiệp đã trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật cũng như đề xuất giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Ông Phạm Cao Thái khẳng định, toàn bộ ý kiến tại hội nghị sẽ được tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ để xem xét, từ đó đưa ra đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định hoặc điều chỉnh văn bản hành chính cho phù hợp.



