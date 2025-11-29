KOL, KOC bán hàng giả, hàng kém chất lượng trên mạng: Ai chịu trách nhiệm?

Phiên đối thoại xoay quanh vấn đề "nóng" của KOL, KOC hiện nay như trục lợi thương mại, quảng cáo không đúng sự thật, nội dung "bẩn" Ảnh: BTC

Ngày 29.11, chuỗi sự kiện liên quan đến chương trình Vietnam iContent 2025 đã diễn ra tại TP.HCM. Điểm nhấn của chương trình là phiên đối thoại trực tiếp Bộ VH-TT-DL sẽ làm gì để hỗ trợ phát triển ngành nội dung số, giữa lãnh đạo Bộ VH-TT-DL và các nhà sáng tạo nội dung số, KOL, KOC.

Nhiều KOL, KOC còn thiếu hiểu biết pháp luật

Tại sự kiện, đại diện Theanh28 Entertainment đặt câu hỏi: "Liệu vi phạm trong việc thông tin, bán hàng giả, hàng kém chất lượng có phải chỉ thuộc về KOC, KOL?".

Trước vấn đề này, Cục trưởng Lê Quang Tự Do phân tích trách nhiệm đầu tiên và quan trọng nhất là người thực hiện hành vi. Ông Tự Do cho biết, trong quá trình xử phạt, xử lý vi phạm và phối hợp với cơ quan chức năng khác như Bộ Công an, Bộ Công thương, các đơn vị nhận thấy nhiều KOL, KOC hiện rất thiếu kiến thức về quy định pháp luật.

Ông Lê Quang Tự Do cho biết sẽ tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn đại trà cho các KOL, KOC để nâng nhận thức, kiến thức, hiểu biết về pháp luật Ảnh: BTC

"Chính vì thế, chúng tôi sẽ tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn đại trà cho các KOL, KOC để nâng nhận thức, kiến thức, hiểu biết về pháp luật. Từ đó, các KOL, KOC sẽ có 'đề kháng' cho vấn đề vi phạm pháp luật cũng như có 'đề kháng' đối với chính lòng tham của mình. Nếu chúng ta có hiểu biết pháp luật thì sẽ giảm được những hành vi vượt qua sự kiểm soát", ông nói.

Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cũng nhắc đến trách nhiệm của các nền tảng. Theo đại diện Cục, 3 nền tảng lớn nhất tại Việt Nam là Facebook, YouTube và TikTok cần tiếp tục đồng hành phổ biến kiến thức, đồng thời triển khai các bộ lọc và tính năng giúp người dùng phát hiện, cảnh báo nội dung vi phạm của các KOL, KOC.

Cuối cùng là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước. Ông Tự Do nhận định: "Để xảy ra những sự việc trong lĩnh vực của mình, chắc chắn chúng tôi cũng phải có trách nhiệm liên đới. Vì vậy, giải pháp của chúng tôi là phải liên tục cập nhật thông tin, ứng dụng công nghệ mới để rà quét, phát hiện vi phạm, đồng thời duy trì kết nối với đội ngũ KOL, KOC nhằm kịp thời cung cấp dữ liệu và định hướng truyền thông để các bạn đi đúng đường, tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra trong thời gian tới".

Thứ trưởng Lê Hải Bình nhấn mạnh những nội dung tích cực sẽ luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ Ảnh: BTC

Không khí đối thoại trở nên sôi động khi TikToker Vĩnh Thích Ăn Ngon đặt câu hỏi về việc làm sao tạo ra nội dung thu hút người xem mà vẫn có giá trị cho xã hội, phù hợp chuẩn mực văn hóa, đồng thời đóng góp hình ảnh cho quốc gia.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình cho rằng điều khiến các nội dung trên nền tảng số chạm đến khán giả không phải kỹ xảo hay chiêu trò, mà là những gì xuất phát từ trái tim. Theo ông: "Câu chuyện đầu tiên là sự tử tế. Thứ hai, là niềm tự hào về đất nước và nguồn cội. Thứ ba, là khát khao sáng tạo. Nếu bạn có 3 câu chuyện này, nội dung bạn tạo ra sẽ có sức lan tỏa tự nhiên".

Theo ông Lê Hải Bình, cơ quan quản lý luôn sẵn sàng đồng hành cùng người sáng tạo qua 5 hướng hỗ trợ, gồm định hướng giá trị, cung cấp thông tin chính thống, tổ chức tập huấn, tạo môi trường giao lưu và bảo đảm nội dung đúng pháp luật. "Bất cứ lúc nào các bạn cũng có thể hỏi. Nhắn tin trực tiếp cho tôi, tôi sẽ chia sẻ những gì thế giới đang quan tâm đến chúng ta", Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL chia sẻ.

Thứ trưởng cho rằng Việt Nam có nhiều chất liệu, câu chuyện để giới thiệu ra quốc tế, từ ẩm thực đến văn hóa, lịch sử... Các chỉ số như lượt xem, lượt chia sẻ hay hệ thống đo quét sẽ giúp cộng đồng sáng tạo định hướng, điều chỉnh nội dung trong thời gian tới. Những đại lễ lớn của đất nước như A80, A50 đã khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ về truyền thông quốc gia. Thứ trưởng kỳ vọng tiếp tục có thêm nhiều hoạt động để người sáng tạo đồng hành và sống cùng đất nước. "Những điều tích cực luôn có thị trường lớn", ông Lê Hải Bình khẳng định.

Sức ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm càng cao

TikToker Ninh Dương Story - Tùng Dương cũng góp tiếng nói từ góc nhìn của nhà sáng tạo nội dung. Tùng Dương lấy câu chuyện thời gian qua, các sự việc liên quan đến "phông bạt" tài sản hay gian dối trong sao kê từ thiện của một số cá nhân ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của cộng đồng dành cho cả ngành sáng tạo nội dung. Anh đặt câu hỏi về các chế tài cụ thể dự kiến áp dụng, như hạn chế xuất hiện hay cấm biểu diễn có thời hạn, nhằm xử lý những cá nhân cố tình gian dối, trục lợi và góp phần thanh lọc đội ngũ KOL, KOC?

Trả lời vấn đề này, Cục trưởng Lê Quang Tự Do cho biết phía Bộ không dùng từ "cấm sóng" mà là "hạn chế xuất hiện". Theo ông, Bộ VH-TT-DL hay Thành ủy TP.HCM có chung quan điểm là tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức phát triển có nhiều "đất" để sáng tạo và phát triển. Tuy nhiên, đi kèm với đó, giới sáng tạo nội dung cần hiểu rõ trách nhiệm của mình với cộng đồng, bởi sức ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm càng cao.

TikToker Tùng Dương đặt câu hỏi tại phiên đối thoại mở giữa Bộ VH-TT-DL và các nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam Ảnh: BTC

"Một lời chúng ta nói tác động đến cả triệu người thì chúng ta phải rất cẩn trọng trong lời nói của mình. Một câu nói tục, một câu chửi thề thốt ra từ những người có sức ảnh hưởng thì hàng triệu các em nhỏ có thể sẽ học theo và nói theo. Nó sẽ ảnh hưởng xấu đến môi trường văn hóa của người dân và của đất nước chúng ta. Vì vậy nên tất cả những công văn, biện pháp của Bộ, Ban Tuyên giáo Thành ủy đặt ra chỉ nhằm mục đích là làm sao để cho các KOL, KOC đi đúng đường", ông Tự Do nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cũng nói thêm, các biện pháp hạn chế đều có thời hạn, không phải là vĩnh viễn. Đó là khoảng thời gian để nhà sáng tạo suy ngẫm về những hành vi của mình, để khi trở lại thì sẽ trưởng thành hơn, có những đóng góp đúng hướng, tích cực hơn. "Việc hạn chế không phải dấu chấm hết với sự nghiệp mà các bạn theo đuổi", ông nói.

Bên cạnh hỗ trợ cho các nhà sáng tạo, cơ quan quản lý cũng phải xử lý nghiêm đối với những trường hợp đã có nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm. Nếu sai phạm ảnh hưởng lớn đến cộng đồng, xã hội thì ngoài xử lý hành chính còn có thể xử lý hình sự. Ông Tự Do mong rằng qua trường hợp các KOL, KOC vướng lao lý sẽ là lời cảnh tỉnh để mọi cá nhân, cộng đồng sáng tạo tuân thủ pháp luật, sáng tạo có trách nhiệm và lan tỏa điều tốt đẹp.

Phát biểu kết luận phiên đối thoại, Thứ trưởng Lê Hải Bình cảm ơn các nhà sáng tạo nội dung số, bộ phận có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội hiện nay. Ông Lê Hải Bình nêu mong muốn giới sáng tạo nội dung nhận rõ việc danh tiếng sẽ đi kèm vai trò, trách nhiệm mà ngành nghề mang lại. Đại diện Bộ VH-TT-DL khẳng định các cơ quan chức năng luôn đồng hành, hỗ trợ, kiến tạo không gian để giới sáng tạo phát triển tích cực trên nền tảng số.