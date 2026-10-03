Công bố 34 giáo viên tiêu biểu được tuyên dương tại Hà Nội

T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho biết, ngày 22.9, tại Hà Nội, Hội đồng xét chọn các gương thầy giáo, cô giáo tiêu biểu chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026 đã họp dưới sự chủ trì của anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng.

Chương trình năm nay do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Tập đoàn Thiên Long tổ chức với chủ đề "Lớp học reo vui", hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 45 năm thành lập Tập đoàn Thiên Long và 44 năm Ngày nhà giáo Việt Nam.

Ban tổ chức đến tận trường tặng quà các giáo viên được tuyên dương năm 2026 ẢNH: ĐĂNG HẢI

190 hồ sơ được đề cử đều là những giáo viên đang công tác tại các trường, điểm trường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có ít nhất 3 năm giảng dạy, thành tích tiêu biểu trong công tác giáo dục, tinh thần bền bỉ vượt khó và tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục tại địa phương. Từ đó, Hội đồng lựa chọn 34 thầy cô tiêu biểu xuất sắc tuyên dương tại Hà Nội và 156 thầy cô tuyên dương tại địa phương.

Trong 34 giáo viên được lựa chọn có 14 thầy cô là người dân tộc thiểu số, thuộc các dân tộc Chăm, Cơ Tu, Hoa, Khmer, Mường, Nùng, Sán Chỉ và Tày. Giáo viên trẻ tuổi nhất là cô Nguyễn Thị Vân Nhi, sinh năm 1994, công tác tại Trường tiểu học và THCS Hồng Thủy, TP.Huế; lớn tuổi nhất là cô Phan Thị Lệ, sinh năm 1972, công tác tại Trường tiểu học Trương Lương, tỉnh Cao Bằng.

Lễ tuyên dương dự kiến diễn ra trong tháng 11, tại Hà Nội, nhân Ngày nhà giáo Việt Nam. Các giáo viên được tuyên dương tại thủ đô sẽ nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, biểu trưng chương trình, sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cùng các phần quà.

Bên cạnh hoạt động tuyên dương, từ cuối tháng 9 đến hết tháng 10, chương trình triển khai School Tour 2026 "Lớp học reo vui" tại 12 trường thuộc 12 tỉnh, thành; qua đó trực tiếp thăm, tri ân thầy cô và tổ chức các hoạt động dành cho giáo viên, học sinh.