Công bố 8 luật Quốc hội vừa thông qua

Sáng 17.7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố các lệnh của Chủ tịch nước công bố 8 dự án luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 vừa qua.

8 dự án luật được Chủ tịch nước công bố gồm: luật Phòng thủ dân sự; luật Giá sửa đổi; luật Đấu thầu sửa đổi; luật Hợp tác xã sửa đổi; luật Giao dịch điện tử sửa đổi; luật Bảo vệ người tiêu dùng sửa đổi; luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công an nhân dân; luật sửa đổi 2 luật về xuất, nhập cảnh.



Giới thiệu về luật Đấu thầu sửa đổi, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Quốc Phương nói, luật đã dành một chương riêng để quy định về đấu thầu y tế nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đấu thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm và thiết bị y tế. Luật giao cho các cơ sở y tế công lập tự quyết định việc mua thuốc ngoài danh mục thuốc chi trả của bảo hiểm y tế, mua vắc xin để tiêm chủng theo hình thức dịch vụ.

Ngoài ra, luật cho phép chỉ định thầu để mua thuốc, thiết bị y tế trong trường hợp cấp cứu người bệnh hoặc duy trì hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp cấp bách; cho phép áp dụng mua sắm tập trung đối với các loại thuốc hiếm có số lượng sử dụng ít…

Luật cũng bổ sung quy định nhằm giải quyết triệt để các vướng mắc trong việc mua hóa chất kèm theo yêu cầu nhà thầu phải cung cấp thiết bị y tế để sử dụng hóa chất đó (thường gọi là mô hình máy đặt, máy mượn trong bệnh viện).

Trả lời về việc tăng hạn tuổi phục vụ của công an dựa trên việc tăng tuổi nghỉ hưu theo bộ luật Lao động trong khi công an là lực lượng vũ trang, luôn có chế độ, chính sách đặc thù, lâu nay tuổi nghỉ hưu luôn thấp hơn người lao động bình thường, Cục trưởng Cục Pháp chế - Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) Phạm Công Nguyên nói, công an là lực lượng vũ trang nhưng đặc thù công việc của công an khác với quân đội. Theo ông Nguyên, xu hướng chung của thế giới là kéo dài độ tuổi lao động vì sức khỏe chăm sóc tốt hơn, tuổi thọ kéo dài... Nguồn lao động sau khi nghỉ hưu trong lực lượng công an còn rất dồi dào và khả năng cống hiến còn lớn.

Vì vậy, Bộ Công an đã đề xuất Chính phủ tăng tuổi nghỉ hưu trong lực lượng công an để sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, có nhiều kinh nghiệm, có cống hiến, trải nghiệm nhiều trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Cùng đó là giảm đầu vào, chi phí đào tạo, bồi dưỡng, bởi đặc thù của công an đòi hỏi đào tạo bài bản, lâu năm, trải qua kinh nghiệm công tác, tích tụ trong thực tiễn.