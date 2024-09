Từ tháng 3 đến tháng 4.2024, Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 1, tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan (là cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) mức án tử hình về tội “tham ô tài sản”; 20 năm về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; 20 năm tù về tội “đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Chưa dừng lại ở đó, đến giai đoạn 2 của vụ án, hàng loạt mánh khóe phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục bị phanh phui, cùng với sự lộ diện của hàng loạt con số khổng lồ.

Công bố cáo trạng giai đoạn 2, Trương Mỹ Lan 'tội chồng tội'

Ngày 19.9, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2.

Trong giai đoạn 2 của vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm bị xét xử về 3 tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản", “rửa tiền" và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Theo đó, cơ quan tố tụng xác định, giai đoạn tháng 8.2018, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (tức SCB) trong tình trạng bị các cơ quan quản lý thanh tra, kiểm tra sát sao. Điều này dẫn đến việc xin cấp tín dụng từ SCB của hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát gặp khó khăn. Để giải quyết vấn đề, nhất là trong bối cảnh nợ xấu kéo dài, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa sáng 19.9 ẢNH: NHẬT THỊNH

Thực hiện “chỉ thị” của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 4 công ty con là Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông; Công ty Cổ phần đầu tư Sunny Word; Công ty Cổ phần đầu tư Quang Thuận và Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại TP.HCM đã phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo. Vì được tạo lập bằng sự gian dối, hệ quả là các công ty mất khả năng chi trả cho người mua trái phiếu, đến nay tổng dư nợ lên tới hơn 30.000 tỉ đồng, của hơn 35.800 bị hại.

Cơ quan công tố xác định bị cáo Trương Mỹ Lan đã sử dụng nhiều thủ đoạn để hợp thức hóa nguồn tiền bất chính khổng lồ, bao gồm 30.000 tỉ chiếm đoạt của nhà đầu tư trái phiếu và 415.000 tỉ tham ô của SCB. Cụ thể, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo cấp dưới lên phương án rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB, rồi sử dụng vào nhiều mục đích như: chuyển cho cá nhân, thực hiện các dự án, trả nợ, chuyển tiền ra nước ngoài…

Trong quá trình hoạt động, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát sinh các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam. Để thực hiện các giao dịch này, bị cáo Trương Mỹ Lan đã giao cấp dưới lập hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty trong nước và nước ngoài thuộc “hệ sinh thái” Vạn Thịnh Phát.

Trong vòng 10 năm từ năm 2012 đến năm 2022, nhóm công ty thuộc “hệ sinh thái" Vạn Thịnh Phát đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài, với tổng số hơn 1,5 tỉ USD; và 152 giao dịch nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, với tổng số hơn 3 tỉ USD. Các giao dịch đều là giao dịch trái quy định pháp luật, được thực hiện SCB.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử trong vụ án Trương Mỹ Lan ở giai đoạn 2 ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngoài những con số “khủng” về mức độ phạm tội, đại án Vạn Thịnh Phát cũng ghi nhận kỷ lục về số tài sản bị kê biên, phong tỏa.

Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ, kê biên hàng loạt tài sản là tiền mặt, bất động sản và tài sản khác của các bị cáo để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án và bồi thường thiệt hại cho bị hại.

Cụ thể, ở giai đoạn 1, cơ quan điều tra thu giữ tổng số tiền 589 tỉ đồng, gần 15 triệu USD và hàng ngàn bất động sản, siêu xe, du thuyền…; phong tỏa hơn 1.800 tỉ đồng của các bị can tại các ngân hàng. Riêng với bị cáo Trương Mỹ Lan, cơ quan công an tạm giữ 1.266 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kê biên 1.237 bất động sản tại Đồng Nai, TP.HCM, Long An…; kê biên 857 triệu cổ phần SCB của bị cáo Lan và các cá nhân đứng tên hộ…

Sang giai đoạn 2, cơ quan điều tra thu giữ số tiền hơn 224 tỉ đồng tiền mặt; ra lệnh phong tỏa 79 tài khoản với tổng số tiền hơn 92 tỉ đồng; ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài sản chứng khoán của các bị can, người liên quan và các pháp nhân liên quan với tổng số tiền 824 tỉ đồng và 261.914 USD. Đồng thời ra lệnh kê biên tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với cổ phần, phần vốn góp liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan và các cá nhân có liên quan, với tổng giá trị quy đổi hơn 12.000 tỉ đồng.