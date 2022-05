Công bố chương trình văn hóa, du lịch 'Nha Trang - Chào hè 2022'

Ông Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Sở Văn Hóa - Thể thao tỉnh Khánh Hòa cho biết chương trình văn hóa, du lịch, thể thao “Nha Trang - Chào hè 2022” sẽ diễn ra từ ngày 3.6 - 5.6. Trong đó có các hoạt động như: Chương trình nghệ thuật Văn hóa dân gian Khánh Hòa “Đêm sắc màu huyền diệu”, Đêm hội Thời trang “Sắc biển”, Chương trình nghệ thuật “Nha Trang - Rực rỡ những sắc màu”, Lễ hội âm nhạc Ocean Holic Nha Trang 2022 và sắp đặt các điểm trang trí ấn tượng.



Ngoài ra, trong dịp hè còn diễn ra một số hoạt động sôi nổi khác như: Liên hoan du lịch biển (dự kiến diễn ra từ ngày 16.6 – 19.6) do Sở Du lịch chủ trì tổ chức; Cuộc thi Hoa hậu du lịch Biển Việt Nam với sự góp mặt của rất nhiều người đẹp; Cuộc thi pha chế đồ uống và chế biến các món ăn do Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tổ chức; Triển lãm “Đặc trưng văn hóa các dân tộc thiểu số tiêu biểu khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên”; Lễ hội Cà phê do Công ty Cà phê Mê Trang tổ chức.

Về thể thao sẽ diễn ra các giải đấu: Giải vô địch Bóng đá quốc gia; Giải vô địch cầu mây bãi biển quốc gia, Giải bóng đá U13 tỉnh Khánh Hòa và Giải chạy VnExpress Marathon Maverlous Nha Trang 2022.





Đồng hành với các hoạt động lễ hội tại thành phố Nha Trang sẽ là nhiều hoạt động diễn ra tại các địa phương thuộc tỉnh như: Lễ hội ẩm thực thị xã Ninh Hòa được tổ chức tại khu du lịch Dốc Lết - Ninh Hòa, Biểu diễn nghệ thuật bài chòi tại thị xã Ninh Hòa và Lễ hội trái cây Khánh Sơn (diễn ra từ ngày 4.8 - 7.8)…

Ông Lê Hữu Hoàng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đến với các chuỗi các hoạt động trong chương trình “Nha Trang - Chào hè 2022”, du khách không chỉ chiêm ngưỡng những danh lam thắng cảnh, những công trình di tích nghệ thuật, những đặc trưng văn hóa rất khác biệt, trải nghiệm những hoạt động lý thú trên biển, thưởng thức ẩm thực đặc sắc của địa phương mà còn được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt, đa dạng, phong phú.

“Chúng tôi mong muốn các cơ quan truyền thông, báo chí tiếp tục quan tâm, đồng hành với tỉnh trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt quan tâm truyền thông, quảng bá, đưa tin kịp thời các sự kiện, hoạt động trong chương trình văn hóa, nghệ thuật, du lịch và thể thao năm 2022 để tạo ra sức lan tỏa lớn, thu hút nhiều hơn sự quan tâm của nhân dân và du khách, khẳng định Nha Trang - Khánh Hòa là điểm đến an toàn, thân thiện”, ông Hoàng nói.