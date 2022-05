Khánh Hòa đón hơn 275.000 lượt khách trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Ngày 2.5, thông tin từ Sở Du lịch Khánh Hòa, lượng khách đến Nha Trang - Khánh Hòa trong dịp Lễ 30.4 và 1.5 năm nay tăng mạnh, chủ yếu tập trung vào 3 ngày 30.4 đến 2.5. Trong các ngày nghỉ lễ, Khánh Hòa đã đón hơn 275.000 lượt khách.

Trong đó, khách du lịch tập trung chủ yếu tại các khu nghỉ dưỡng ở khu vực Bãi Dài và các khu nghỉ dưỡng khép kín ở các đảo với công suất phòng trên 80 %.

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, tiếp nối hiệu ứng thành công trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương vừa qua, dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay, thị trường du lịch Khánh Hòa sôi động, nhộn nhịp hơn hẳn, tuy thời tiết có mưa rải rác trong hai ngày 30.4 và 1.5 nhưng du khách đến Khánh Hòa vẫn rất đông, tăng trên 119 % so với cùng kỳ năm trước; công suất cơ sở lưu trú phục vụ trên 87 %, nhiều điểm tham quan, vui chơi giải trí mở cửa trở lại, đưa ra nhiều sản phẩm mới, chương trình ưu đãi, phục vụ tối đa nhu cầu của du khách.

Cũng theo Sở Du lịch Khánh Hòa, khách du lịch trong dịp này chủ yếu là khách nội địa - đây là thị trường mà ngành du lịch Khánh Hòa đang tập trung khai thác, kích cầu.





Theo đó, khách nội địa đến Khánh Hòa du lịch trong dịp lễ 30.4 và 1.5 chủ yếu theo đường hàng không, đường sắt và đường bộ. Theo thông tin từ Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh, từ ngày 29.4 đến ngày 2.5 đã có 65.000 khách đến Khánh Hòa bằng đường hàng không. Ngoài ra, dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay, ngành đường sắt đã tổ chức chạy tăng cường thêm nhiều đôi tàu khách nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, trên tuyến đường sắt Sài Gòn - Nha Trang.

Trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, ngành du lịch Khánh Hòa đã cử thành phần phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh tổ chức kiểm tra các cơ sở lưu trú du lịch trong việc chấp hành việc kê khai giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; yêu cầu các doanh nghiệp du lịch nghiêm chỉnh chấp hành các quy định phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo chất lượng dịch vụ, đảm bảo điều kiện an ninh, an toàn cho du khách, an toàn phòng cháy chữa cháy, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đăng ký giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết...

Các đơn vị kinh doanh du lịch đều thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm... Đường dây nóng Trung tâm hỗ trợ khách du lịch của Khánh Hòa không phát sinh các thông tin phản ánh từ khách du lịch, đa số nhu cầu chung chủ yếu của khách đề nghị cung cấp thông tin về các khu, điểm tham quan, vui chơi giải trí ở Nha Trang, tuyến đường, điểm thu đổi ngoại tệ... trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5.