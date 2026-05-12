Công bố thanh tra nhà đất dôi dư tại Hà Nội và nhiều bộ ngành, địa phương

Tuyến Phan
12/05/2026 16:30 GMT+7

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Hà Nội và hàng loạt bộ, ngành, địa phương.

Ngày 12.5, Thanh tra Chính phủ tổ chức công bố quyết định thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại TP.Hà Nội.

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư tại Hà Nội

Theo quyết định, đối tượng thanh tra gồm UBND TP.Hà Nội; một số sở, ngành, UBND xã, phường và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1.3.2025 - 30.4.2026. Quá trình thanh tra, nếu có nội dung liên quan, đoàn thanh tra có thể kiểm tra, xem xét trước và sau thời kỳ nêu trên.

Vẫn theo quyết định, đoàn thanh tra gồm 15 thành viên, do ông Nguyễn Viết Thạch, Thanh tra viên cao cấp, Phó cục trưởng Cục I, làm trưởng đoàn.

Tại buổi công bố, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, ngay từ khi có chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính 2 cấp, Hà Nội đã chủ động triển khai phương án sắp xếp tài sản, cơ sở vật chất, trụ sở làm việc và phương tiện phục vụ hoạt động của các xã, phường.

Đến nay, thành phố cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, bố trí cơ sở vật chất cho các đơn vị sau sắp xếp.

Còn theo Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt, cuộc thanh tra nằm trong kế hoạch thanh tra chuyên đề về cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Mục tiêu của cuộc thanh tra nhằm đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp; làm rõ kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, thiếu sót và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đồng thời, thông qua kết quả thanh tra sẽ kiến nghị các giải pháp xử lý, khai thác hiệu quả cơ sở nhà, đất dôi dư; đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp.

Cũng liên quan đến chuyên đề thanh tra trên, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra tại Bộ Công thương, Bộ NN-MT, các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Lâm Đồng.

