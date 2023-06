Ngày 11.6, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Long An cho biết, tỉnh vừa có quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Cần Giuộc và sông Vàm Cỏ Tây.

Theo đó, sạt lở xảy ra tại bờ sông Cần Giuộc (đoạn cặp đường tỉnh 826C, thuộc địa bàn xã Phước Lại, H.Cần Giuộc) đặc biệt nguy hiểm, với chiều dài khoảng 70 m. Tại đây xuất hiện nhiều vết nứt, từ lề đường sát nhà dân và lan ra giữa đường tỉnh 826C. Vết nứt rộng khoảng 6 - 8 cm, sát lề đường đất bị lún khoảng 8 - 10 cm, tạo thành khung trượt hướng về phía sông Cần Giuộc và có nguy cơ xảy ra sạt lở nghiêm trọng, đe dọa đến sự an toàn của các hộ dân đang sinh sống trong khu vực; làm ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng đường tỉnh 826C.

Bờ sông Cần Giuộc (đoạn qua xã Phước Lại, H.Cần Giuộc) sạt lở ngày 9.6 khiến 5 căn nhà bị sạt xuống sông BẮC BÌNH

Tại bờ sông Vàm Cỏ Tây (đê bao liên ấp Bến Kè, Nước Trong, Voi Đình), đoạn thuộc xã Thủy Đông, H.Thạnh Hóa, sạt lở khoảng 50 m, đất sạt lở và lún sâu từ mặt đất hiện trạng xuống đáy sông từ 4 - 6 m (dạng hàm ếch). Chiều rộng sạt lở từ sát mé sông vào trong đê bao từ 12 - 13 m. Ngoài ra, khu vực sạt lở còn xuất hiện nhiều vết nứt rộng với kích thước khe nứt từ 2 - 10 cm, phạm vi xuất hiện vết nứt dài khoảng 160 m và có khả năng tiếp tục xảy ra sạt lở.

Tỉnh Long An đề ra các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra. Cụ thể: sơ tán khẩn cấp người và tài sản ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm và khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở nguy hiểm (nếu có); khoanh vùng khu vực đang bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở, thiết lập hành lang an toàn…

UBND tỉnh Long An yêu cầu UBND H.Cần Giuộc và H.Thạnh Hóa khẩn trương tổ chức ổn định đời sống của các hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại; thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình trạng khẩn cấp. UBND huyện chỉ đạo UBND các xã liên quan tiếp tục vận động người dân nằm trong khu vực có nguy cơ cao sạt lở thường xuyên chủ động theo dõi diễn biến sạt lở để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng.

Đơn vị chức năng tuyên truyền, cảnh báo sạt lở, di dời nhà cửa, tài sản, hàng hóa đến nơi an toàn; nghiêm cấm người dân đến gần khu vực sạt lở; không được neo đậu các phương tiện giao thông thủy trên khu vực sông có sạt lở xảy ra. Các xã bố trí lực lượng trực canh theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở và giữ gìn an ninh trật tự…