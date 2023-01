Cổng chào trên đường Trần Phú, TP.Nha Trang bất ngờ đổ sập

Liên quan đến vụ ngã cửa sắt cổng trường đè chết 1 em học sinh mầm non, Phòng GD-ĐT H.Nam Trà My (Quảng Nam) có văn bản yêu cầu rà soát lại cơ sở vật chất các trường học, đảm bảo an toàn cho học sinh.