'Công chúa phòng trọ', 'thiếu gia ở ghép': Đặt tiêu chuẩn trong tình yêu là thực dụng?

Phù hợp là yêu, không đặt tiêu chuẩn

Những ngày qua cụm từ "công chúa phòng trọ", "thiếu gia ở ghép" gây tranh cãi. Trên mạng xã hội, những từ này thường dùng để chỉ những cô gái, chàng trai được cho là có điều kiện kinh tế chưa quá dư dả nhưng lại đặt tiêu chuẩn cao về tài chính đối với người yêu.

Chị Nguyễn Mỹ Anh (36 tuổi, đường Hiệp Thành 17, P.Hiệp Thành, TP.HCM) cho biết chị không bàn luận đến chuyện của người khác, chị chỉ nói về bản thân: "Mình chưa có gì sao đòi hỏi cao ở người khác được".

6 tháng ở trong căn nhà mới nhưng đôi lúc tỉnh giấc chị Mỹ Anh vẫn ngỡ là mơ. "Chúng mình yêu nhau 1 năm rồi cưới. Ngày yêu nhau, mình cũng chẳng đặt ra tiêu chuẩn gì, thấy hợp tính, phù hợp thì quen, rồi bên nhau", chị Mỹ Anh chia sẻ.

Chồng chị là mẫu người hiếm khi nói những lời ngọt ngào. Anh cũng chẳng hứa hẹn. 10 năm cùng đi ở trọ, cùng nuôi hai công chúa nhỏ, anh không nhậu nhẹt, rượu chè, lương nhận bao nhiêu sẽ về đưa hết cho vợ. "Tiết kiệm được bao nhiêu mình đều khoe anh để anh thấy thành quả và lấy đó làm động lực cố gắng. Mình thấy cứ đặt ra tiêu chuẩn, rồi mong người kia phải thế này, thế kia, chưa chắc bằng việc hai người biết cùng nhau vun vén", chị Mỹ Anh chia sẻ.

Có nhà đẹp, xe sang là mơ ước của nhiều bạn trẻ ẢNH: THANH ĐA

Không ít bạn trẻ cho rằng cần có nhà, xe trước khi kết hôn. Việc đặt tiêu chuẩn trong tình yêu có phải là thực dụng? ẢNH MINH HOẠ: THANH ĐA

Cũng không đặt ra bất kỳ tiêu chuẩn nào trong tình yêu hay hôn nhân nhưng ca sĩ Đoan Trường không biết vì sao đường tình của anh lại gian nan đến vậy. "Khi ở đỉnh cao, tôi đã có tất cả. Tôi không đặt ra bất cứ tiêu chí nào dù là ngoại hình hay thu nhập, gia cảnh. Tôi chỉ cần một người biết cảm thông hỗ trợ mình trong công việc, yêu thương và chăm sóc mình thật lòng", nam ca sĩ trải lòng.

Ca sĩ Đoan Trường nói anh không đặt ra bất kỳ tiêu chuẩn nào trong tình yêu hay hôn nhân ẢNH: THANH ĐA

Lẻ bóng trong căn nhà 5 tầng tọa lạc trên đường Trương Định (Q.3 cũ), Đoan Trường vẫn luôn mơ về một mái ấm gia đình. Theo Đoan Trường, có nhiều lý do khiến người khác ngại ngần khi đến với anh. "Tôi nghĩ họ sợ nghệ sĩ đào hoa. Nhưng cũng oái oăm thay, tôi không đặt sự thực dụng trong tình yêu nhưng những người đến với tôi lại không nghĩ vậy. Tôi áp lực vì không đáp ứng được tiêu chuẩn họ", ca sĩ Đoan Trường bày tỏ.

Đặt tiêu chuẩn trong tình yêu là thực dụng?

Không còn đặt nặng tiêu chí kinh tế, ngoại hình, công việc nhưng Hoa hậu Đại sứ Du lịch Biển Việt Nam Trần Vũ Gia Hân (23 tuổi) cho biết cô vẫn có những tiêu chuẩn riêng khi chọn người yêu. "Tôi thích một người chân thành, thông minh. Khi bên cạnh họ, tôi cảm nhận được sự tôn trọng, cùng chí hướng", Gia Hân nói.

Trần Vũ Gia Hân cho biết không có đàn ông cô vẫn kiếm ra tiền ẢNH: NVCC

Không chỉ là giáo viên thanh nhạc Trường THPT Bùi Thị Xuân (đường Bùi Thị Xuân, P.Bến Thành, TP.HCM), Gia Hân còn là người mẫu, diễn viên, ca sĩ. Với người đẹp, việc không đặt nặng điều kiện kinh tế không có nghĩa là hạ thấp những mong muốn của bản thân. Ngược lại, vì có khả năng tự chủ về tài chính và nhận được tình yêu thương đầy đủ từ gia đình, cô càng muốn một mối quan hệ mang đến những giá trị mà bản thân không thể tự có.

"Tôi sẽ không yêu 1 người đàn ông mà họ không cho tôi được bằng những thứ tôi tự cho mình. Không có đàn ông tôi vẫn kiếm ra tiền. Gia đình vẫn dư sức cho tôi đủ đầy tình yêu thương. Bản thân tôi có công việc ổn định, gia đình tôi khá giả, tôi thấy những yêu cầu đó là hết sức bình thường. Tình yêu không có sự ngưỡng mộ sẽ khó bền lâu", Gia Hân thẳng thắn bày tỏ.

Theo Gia Hân, mỗi cô gái sinh ra đều là công chúa của bố mẹ, ai cũng có quyền có những tiêu chuẩn riêng về người yêu, bạn đời của mình. "Điều quan trọng là người con gái cũng có sự cố gắng tương đương với yêu cầu đó, chứ không chỉ biết đòi hỏi", Gia Hân nói.

Ở góc độ xã hội học, thạc sĩ Đỗ Đức Long, giảng viên Khoa Xã hội học và Phát triển (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho rằng việc người trẻ đặt ra tiêu chuẩn trong tình yêu không đồng nghĩa với thực dụng. Theo anh, mỗi thế hệ đều có những kỳ vọng nhất định khi lựa chọn người yêu, bạn đời; chỉ có điều các tiêu chuẩn ấy thay đổi theo điều kiện kinh tế, văn hóa và lối sống.



Thạc sĩ Đỗ Đức Long cho rằng cần phân biệt là "tiêu chuẩn" và "đòi hỏi" ẢNH: NVCC

"Trong xã hội hiện đại, người trẻ có xu hướng nói rõ hơn mong muốn của mình về tính cách, trình độ, công việc, thu nhập hay khả năng tự chủ. Quan tâm đến điều kiện kinh tế cũng không có nghĩa là thực dụng, bởi một mối quan hệ lâu dài còn gắn với nhà ở, tài chính, con cái và trách nhiệm gia đình", thạc sĩ Long nói.

Theo anh Long điều cần phân biệt là "tiêu chuẩn" và "đòi hỏi". Tiêu chuẩn là những giá trị, điều kiện một người mong muốn ở đối phương và thường đi cùng sự tương xứng: mình kỳ vọng điều gì thì bản thân cũng cần nỗ lực để có những giá trị tương tự. Còn đòi hỏi xuất hiện khi kỳ vọng trở nên một chiều, muốn đối phương đáp ứng nhiều điều kiện nhưng bản thân không có trách nhiệm tương xứng, hoặc coi tiền bạc, nhà cửa, địa vị là thước đo chủ yếu của giá trị con người.

"Có tiêu chuẩn trong tình yêu là bình thường; biến tình yêu thành phép tính lợi ích một chiều mới là điều đáng bàn", thạc sĩ Long nhìn nhận.