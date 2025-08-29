Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công chức được bố trí công việc mới có được nghỉ chế độ 178?

Thu Hằng
Thu Hằng
29/08/2025 17:10 GMT+7

Bộ Nội vụ vừa có hướng dẫn giải quyết chế độ 178 đối với một số đối tượng là nhân viên hợp đồng; người được bố trí công việc mới, cán bộ công chức cấp xã…

Bộ Nội vụ vừa có công văn phản hồi Sở Nội vụ Hải Phòng về những vướng mắc trong quá trình triển khai chế độ, chính sách theo chế độ 178 (Nghị định 178, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 67).

Công chức được bố trí công việc mới có được nghỉ chế độ 178 không? - Ảnh 1.

Cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý ở cấp xã sau sắp xếp nếu sức khỏe không bảo đảm được xem xét nghỉ chế độ 178

ẢNH: T.H

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 điều 2 Nghị định 178 và Nghị định 67, các trường hợp lao động hợp đồng là nhân viên tạp vụ, lái xe, bảo vệ, kỹ thuật... thuộc đối tượng áp dụng quy định.

Các trường hợp này sau khi thực hiện sáp nhập, sắp xếp, tổ chức lại, mà được xác định là dôi dư thì thuộc đối tượng xem xét, áp dụng chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định 178.

Đối với trường hợp đã công tác tại các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện sắp xếp (sáp nhập, hợp nhất, giải thể...), nhưng đã được tiếp nhận, bố trí công việc mới tại các cơ quan, đơn vị không thực hiện sắp xếp, nay có nguyện vọng nghỉ việc, căn cứ quy định tại Nghị định 178 (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 67), thì không thuộc đối tượng xem xét hưởng chính sách, chế độ theo quy định tại nghị định này.

Liên quan đến giải quyết chế độ cho một số trường hợp là cán bộ, công chức lãnh đạo cấp xã đã được bổ nhiệm sau sắp xếp, do điều kiện sức khỏe không đảm bảo, ảnh hưởng đến chất lượng công việc, Bộ Nội vụ hướng dẫn, sau khi chính quyền cấp xã mới được thành lập và đi vào hoạt động ổn định, thì cấp có thẩm quyền ở địa phương chỉ xem xét, giải quyết nghỉ việc theo quy định tại Nghị định 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67) đối với trường hợp cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý ở cấp xã khi sức khỏe không bảo đảm, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế chỉ sắp xếp khi cần thiết

Riêng đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế công lập, Bộ Nội vụ cho biết theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18 của Chính phủ, trước mắt giữ ổn định hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế tại địa phương.

Chỉ thực hiện sắp xếp khi thực sự cần thiết, và không làm ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trên địa bàn.

Theo đó, trong trường hợp cần thiết, địa phương thực hiện hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (gồm đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế) để thu gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu của Nghị quyết 18.

Đối với trường hợp đã công tác tại các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện sắp xếp (sáp nhập, hợp nhất, giải thể...), nhưng đã được tiếp nhận, bố trí công việc mới tại các cơ quan, đơn vị không thực hiện sắp xếp, nay có nguyện vọng nghỉ việc, căn cứ quy định tại Nghị định 178 (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 67), thì không thuộc đối tượng xem xét hưởng chính sách, chế độ theo quy định tại nghị định này.

Tin liên quan

Cán bộ công chức nghỉ sau ngày 1.7 có được hưởng chế độ 178?

Cán bộ công chức nghỉ sau ngày 1.7 có được hưởng chế độ 178?

Chế độ, chính sách cho công chức, viên chức nghỉ việc sau ngày 1.7 đang nhận được sự quan tâm của nhiều người, Bộ Nội vụ đã có phản hồi về quyền lợi của nhóm đối tượng này.

Khám phá thêm chủ đề

chế độ 178 công chức sắp xếp bộ máy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận