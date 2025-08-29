Công chức được bố trí công việc mới có được nghỉ chế độ 178?

Bộ Nội vụ vừa có công văn phản hồi Sở Nội vụ Hải Phòng về những vướng mắc trong quá trình triển khai chế độ, chính sách theo chế độ 178 (Nghị định 178, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 67).

Cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý ở cấp xã sau sắp xếp nếu sức khỏe không bảo đảm được xem xét nghỉ chế độ 178 ẢNH: T.H

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 điều 2 Nghị định 178 và Nghị định 67, các trường hợp lao động hợp đồng là nhân viên tạp vụ, lái xe, bảo vệ, kỹ thuật... thuộc đối tượng áp dụng quy định.

Các trường hợp này sau khi thực hiện sáp nhập, sắp xếp, tổ chức lại, mà được xác định là dôi dư thì thuộc đối tượng xem xét, áp dụng chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định 178.

Đối với trường hợp đã công tác tại các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện sắp xếp (sáp nhập, hợp nhất, giải thể...), nhưng đã được tiếp nhận, bố trí công việc mới tại các cơ quan, đơn vị không thực hiện sắp xếp, nay có nguyện vọng nghỉ việc, căn cứ quy định tại Nghị định 178 (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 67), thì không thuộc đối tượng xem xét hưởng chính sách, chế độ theo quy định tại nghị định này.

Liên quan đến giải quyết chế độ cho một số trường hợp là cán bộ, công chức lãnh đạo cấp xã đã được bổ nhiệm sau sắp xếp, do điều kiện sức khỏe không đảm bảo, ảnh hưởng đến chất lượng công việc, Bộ Nội vụ hướng dẫn, sau khi chính quyền cấp xã mới được thành lập và đi vào hoạt động ổn định, thì cấp có thẩm quyền ở địa phương chỉ xem xét, giải quyết nghỉ việc theo quy định tại Nghị định 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67) đối với trường hợp cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý ở cấp xã khi sức khỏe không bảo đảm, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế chỉ sắp xếp khi cần thiết

Riêng đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế công lập, Bộ Nội vụ cho biết theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18 của Chính phủ, trước mắt giữ ổn định hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế tại địa phương.

Chỉ thực hiện sắp xếp khi thực sự cần thiết, và không làm ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trên địa bàn.

Theo đó, trong trường hợp cần thiết, địa phương thực hiện hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (gồm đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế) để thu gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu của Nghị quyết 18.

