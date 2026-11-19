Đó là một trong những chỉ đạo được Cục Thuế (Bộ Tài chính) nhấn mạnh tại công văn mới đây quán triệt toàn ngành về trách nhiệm của cơ quan thuế, công chức thuế trong thi hành công vụ.

Cục Thuế quán triệt toàn ngành về trách nhiệm trong thi hành công vụ ẢNH: ĐAN THANH

Cục Thuế cho biết, luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 đã quy định phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý thuế.

Trong đó có các hành vi vi phạm gây thiệt hại cho người nộp thuế, gồm: ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trái pháp luật.

Áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính trái pháp luật.

Áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trái pháp luật.

Không áp dụng hoặc áp dụng không đúng quy định của luật Tố cáo một số biện pháp để bảo vệ người tố cáo khi người đó yêu cầu.

Thực hiện hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của luật Tiếp cận thông tin về cố ý cung cấp thông tin sai lệch mà không đính chính và không cung cấp lại thông tin.

Áp dụng thuế, phí, lệ phí trái pháp luật; thu thuế, phí, lệ phí trái pháp luật; truy thu thuế, hoàn thuế trái pháp luật; thu tiền sử dụng đất trái pháp luật.

Công chức thuế có lỗi gây thiệt hại phải có nghĩa vụ hoàn trả cho ngân sách nhà nước một phần hoặc toàn bộ số tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại tùy theo mức độ lỗi.

Ngoài ra, công chức thuế vi phạm quy định của pháp luật sẽ bị xử lý kỷ luật tùy theo tính chất, mức độ vi phạm theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Cục Thuế đề nghị thủ trưởng cơ quan thuế các cấp chỉ đạo công chức thuế trong phạm vi quản lý thực hiện đúng quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thuế của người nộp thuế, tránh để xảy ra tình trạng chậm giải quyết cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức.

Nếu người nộp thuế nộp đầy đủ hồ sơ đúng quy định của pháp luật mà công chức thuế tiếp nhận hồ sơ không xử lý, chậm xử lý thì phải kiên quyết xử lý trách nhiệm theo nguyên tắc lỗi của ai người đấy chịu, lỗi của công chức thuế thì công chức thuế phải chịu trách nhiệm theo nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật.

Trước đó, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội mới đây, đề cập vấn đề trách nhiệm của cơ quan thuế khi chậm hoàn thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã nhấn mạnh nguyên tắc xử lý nêu trên.

Theo ông, hiện nay, doanh nghiệp và người dân chậm nộp thuế thì phải chịu phạt hành chính và lãi chậm nộp. Nếu người dân có đầy đủ hồ sơ đúng quy định của pháp luật mà cơ quan thuế, cụ thể là những cán bộ thuế tiếp nhận hồ sơ không xử lý thì phải kiên quyết xử lý trách nhiệm, kể cả bồi thường vật chất cho người nộp thuế.