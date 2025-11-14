Chiều 13.11.2025, tại cuộc họp báo thường kỳ về kinh tế – xã hội, bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng phòng Cải cách hành chính (Sở Nội vụ TP.HCM), đã thông tin về dự thảo quyết định tổ chức làm việc vào sáng thứ 7 hàng tuần tại một số sở ngành và 130 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Theo dự thảo, việc làm việc sáng thứ 7 nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để nộp hồ sơ, nhận kết quả thủ tục hành chính. Bà Huệ cho biết nhiều đơn vị đã đồng thuận với chủ trương này.

Bà Nguyễn Thị Huệ nói: “Các cơ quan, đơn vị đều đồng tình với việc đề xuất làm việc sáng thứ 7. Mục tiêu cải cách hành chính là hướng đến người dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân giải quyết thủ tục”.

Thành phố dự kiến triển khai trước tại các khu vực đông dân cư, khu công nghiệp – nơi nhu cầu giải quyết hồ sơ hành chính cao.

Công chức, viên chức TP.HCM làm việc sáng thứ 7: chế độ, chính sách như thế nào?

Về chế độ, chính sách, đại diện Sở Nội vụ khẳng định công chức, viên chức được đảm bảo quyền lợi bằng hình thức hưởng chế độ làm thêm giờ hoặc nghỉ bù theo quy định của Luật Lao động 2019.

Bà Huệ cho biết thêm: “Dự thảo căn cứ theo Quyết định 14 của Thủ tướng. Công chức, viên chức làm sáng thứ 7 sẽ được hưởng chế độ làm thêm hoặc nghỉ bù. Kinh phí do ngân sách Nhà nước đảm bảo và tính vào kinh phí tự chủ. Các cơ quan sẽ sắp xếp nhân sự hợp lý, không tăng biên chế và đảm bảo sức khỏe cho người lao động”.

Theo dự thảo, Sở An toàn thực phẩm sẽ tiếp nhận thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật trên cạn; hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM giải quyết hồ sơ đất đai; các phòng công chứng tiếp nhận thủ tục công chứng – chứng thực.

Tại 130 phường, xã và đặc khu Côn Đảo, Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ xử lý các thủ tục ở lĩnh vực tư pháp và đất đai. TP.HCM hiện có 168 phường, xã, đặc khu, như vậy 77% đơn vị sẽ làm việc sáng thứ 7.

Danh sách 130 trung tâm này chủ yếu nằm tại khu vực TP.HCM cũ (96 trung tâm), khu vực Bình Dương cũ (21 trung tâm) và khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ (13 trung tâm). Các phường xã này đều là nơi có mật độ dân cư cao hoặc tập trung nhiều khu công nghiệp như Tân Thuận, Bình Tân, Tam Bình, Linh Xuân, Cát Lái, Vĩnh Lộc, Bình Mỹ, Hiệp Phước; khu vực Dĩ An – Đông Hòa – Tân Đông Hiệp (Bình Dương cũ) hay Tân Hải – Tân Phước – Nghĩa Thành (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ).

Đại diện Sở Nội vụ cho biết đơn vị sẽ hoàn thiện dự thảo trong thời gian sớm nhất để trình UBND TP.HCM quyết định và áp dụng lịch làm việc sáng thứ 7 tại các lĩnh vực, địa bàn cụ thể.