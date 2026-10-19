Công cụ miễn phí của Microsoft giúp máy tính cũ chạy mượt mà hơn

Khác với lời khuyên thường thấy là bỏ qua các phần mềm tối ưu hóa hệ thống, Microsoft đã tự phát triển ứng dụng miễn phí mang tên 'PC Manager' dành cho máy tính Windows cũ với hiệu năng chậm chạp.

Để cài đặt, người dùng chỉ cần mở cửa hàng ứng dụng Microsoft Store, sau đó tìm kiếm từ khóa Microsoft PC Manager và bấm Get để bắt đầu. Sau khi hoàn tất, bấm Open để khởi động ứng dụng.

Cài đặt PC Manager từ cửa hàng ứng dụng của Microsoft ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ứng dụng tối ưu hóa Windows chính chủ từ Microsoft hoạt động hiệu quả ra sao?

Điểm nổi bật của ứng dụng là nút bấm 'Boost' giúp tắt các hoạt động chạy ngầm không cần thiết để giảm mức sử dụng RAM ngay lập tức, đồng thời xóa các tệp tạm thời nhằm giải phóng dung lượng lưu trữ mà không cần tối ưu thủ công.

Người dùng có thể kích hoạt nhanh tính năng này qua thanh công cụ nổi hoặc bật chế độ Smart Boost để ứng dụng tự động xử lý khi phát hiện mức dùng RAM cao hoặc tệp tạm thời vượt quá 1 GB. Nhờ do chính Microsoft phát triển, công cụ này hoàn toàn miễn phí, không chứa quảng cáo phiền phức và khác biệt với các phần mềm như CCleaner ở khả năng tăng tốc máy tính mà không vô tình tắt nhầm các tiến trình quan trọng hay dịch vụ hệ thống.

Qua thử nghiệm thực tế khi mức sử dụng RAM đang ở 76% (khớp với thông số trong Task Manager), việc nhấn nút 'Boost' đã lập tức hạ chỉ số này xuống còn 53% và dọn sạch 1,2 GB các file tạm, giúp các thao tác nhanh nhạy hơn. Tuy nhiên, người dùng không nên nhấn nút này liên tục vì Windows vốn chủ động lưu dữ liệu vào bộ nhớ đệm trong RAM để phản hồi nhanh hơn; thay vào đó, có thể vào thẻ Storage để quét sâu và xóa bộ nhớ đệm trình duyệt, nhật ký hệ thống cùng bộ nhớ đệm ứng dụng.

PC Manager giúp lấy lại phần lớn tài nguyên phần cứng chỉ với một cú click chuột ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài tính năng tăng tốc, PC Manager còn tích hợp công cụ dọn dẹp ổ cứng, tìm tệp dung lượng lớn hoặc trùng lặp, gỡ cài đặt triệt để các ứng dụng (deep uninstall) không để lại thư mục rác hay khóa registry dư thừa, cùng trình chặn cửa sổ quảng cáo bật lên (popup blocker).

PC Manager tích hợp nhiều tính năng hữu ích chỉ trong một cửa sổ ứng dụng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh đó, thẻ AI Tools cũng cung cấp loạt lối tắt như tìm kiếm hình ảnh, dịch thuật, phụ đề trực tiếp, nhận diện ký tự quang học (OCR), quy đổi tiền tệ, Notepad và tính năng 'Click to Act' cho phép chụp màn hình, ghi chú hoặc sao chép trực tiếp bảng biểu sang Excel bằng một cú nhấp chuột.