Công dân Mỹ ra tòa vì cáo buộc xóa dữ liệu điện thoại tại sân bay để hủy chứng cứ

Vụ việc xảy ra tại sân bay quốc tế Atlanta (bang Georgia) ảnh: reuters



AFP hôm 30.7 dẫn nội dung cáo trạng cho thấy ông Samuel Tunick đã có hành vi hủy chứng cứ trong lúc bị phía chức năng thẩm vấn tại phi trường Atlanta (bang Georgia) hôm 24.1.2025.



Vào thời điểm bị phía CBP đưa vào thẩm vấn riêng, ông Tunick là một nhà hoạt động tham gia chiến dịch phản đối việc xây dựng trung tâm huấn luyện cảnh sát tại bang Georgia.

Ông Tunick đã bác bỏ mọi cáo buộc. Ông đối mặt mức án tù giam đến 5 năm nếu bị kết tội hủy tài sản nhằm cản trở cơ quan chức năng thu giữ.

Tuần trước, tòa quận Mỹ ở Atlanta đã tổ chức phiên bất thường để nghe các bên trình bày về vụ việc trên.

Theo hồ sơ tòa án, ông Tunick vào thời điểm quay về Mỹ từ CH Dominica đã bị các đặc vụ của CBP và Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đưa sang khu vực riêng để thẩm vấn và khám xét hành lý.

Ông Tunick liên tục đưa ra yêu cầu phải có luật sư tham gia trong quá trình thẩm vấn nhưng đều bị bác bỏ. Khi được yêu cầu mở khóa điện thoại cá nhân, ông bị cáo buộc đã cung cấp một mã kích hoạt phần mềm tự động xóa toàn bộ dữ liệu trên thiết bị.

"Màn hình chuyển sang màu đen, nhấp nháy vài lần và điện thoại dường như được khởi động lại", theo đặc vụ CBP.

Luật sư của ông Tunick tranh luận rằng các quyền theo hiến pháp của thân chủ đã bị xâm phạm, bao gồm quyền được bảo vệ trước việc khám xét và thu giữ tài sản không có lệnh từ tòa án theo Tu chính án thứ 4 của Hiến pháp Mỹ.

Dù việc thẩm vấn diễn ra tại một sân bay quốc tế, các đặc vụ không được phép loại bỏ toàn bộ những quyền bảo vệ theo Hiến pháp mà ông Tunick được hưởng chỉ vì ông đang ở khu vực biên giới, theo trình bày của luật sư bào chữa.

Ông Tunick bị điều tra do tham gia một tổ chức bảo vệ môi trường có tên "Bảo vệ Rừng Atlanta". Không có chứng cứ cho thấy ông Tunick liên quan đến bất kỳ hoạt động phạm pháp nào của tổ chức trên vào thời điểm bị thẩm vấn tại sân bay.