Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Công dân Mỹ ra tòa vì cáo buộc xóa dữ liệu điện thoại tại sân bay để hủy chứng cứ

Thụy Miên
Thụy Miên

Một công dân Mỹ đang đối mặt với cáo buộc hủy hoại chứng cứ sau khi mã mở khóa cung cấp cho phía Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) khiến toàn bộ dữ liệu trên điện thoại của người này bị xóa.

US man accused of destroying evidence by wiping phone at airport - Ảnh 1.

Vụ việc xảy ra tại sân bay quốc tế Atlanta (bang Georgia)

ảnh: reuters


AFP hôm 30.7 dẫn nội dung cáo trạng cho thấy ông Samuel Tunick đã có hành vi hủy chứng cứ trong lúc bị phía chức năng thẩm vấn tại phi trường Atlanta (bang Georgia) hôm 24.1.2025.

Vào thời điểm bị phía CBP đưa vào thẩm vấn riêng, ông Tunick là một nhà hoạt động tham gia chiến dịch phản đối việc xây dựng trung tâm huấn luyện cảnh sát tại bang Georgia.

Ông Tunick đã bác bỏ mọi cáo buộc. Ông đối mặt mức án tù giam đến 5 năm nếu bị kết tội hủy tài sản nhằm cản trở cơ quan chức năng thu giữ.

Tuần trước, tòa quận Mỹ ở Atlanta đã tổ chức phiên bất thường để nghe các bên trình bày về vụ việc trên.

Theo hồ sơ tòa án, ông Tunick vào thời điểm quay về Mỹ từ CH Dominica đã bị các đặc vụ của CBP và Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đưa sang khu vực riêng để thẩm vấn và khám xét hành lý.

Ông Tunick liên tục đưa ra yêu cầu phải có luật sư tham gia trong quá trình thẩm vấn nhưng đều bị bác bỏ. Khi được yêu cầu mở khóa điện thoại cá nhân, ông bị cáo buộc đã cung cấp một mã kích hoạt phần mềm tự động xóa toàn bộ dữ liệu trên thiết bị.

"Màn hình chuyển sang màu đen, nhấp nháy vài lần và điện thoại dường như được khởi động lại", theo đặc vụ CBP.

Luật sư của ông Tunick tranh luận rằng các quyền theo hiến pháp của thân chủ đã bị xâm phạm, bao gồm quyền được bảo vệ trước việc khám xét và thu giữ tài sản không có lệnh từ tòa án theo Tu chính án thứ 4 của Hiến pháp Mỹ.

Dù việc thẩm vấn diễn ra tại một sân bay quốc tế, các đặc vụ không được phép loại bỏ toàn bộ những quyền bảo vệ theo Hiến pháp mà ông Tunick được hưởng chỉ vì ông đang ở khu vực biên giới, theo trình bày của luật sư bào chữa.

Ông Tunick bị điều tra do tham gia một tổ chức bảo vệ môi trường có tên "Bảo vệ Rừng Atlanta". Không có chứng cứ cho thấy ông Tunick liên quan đến bất kỳ hoạt động phạm pháp nào của tổ chức trên vào thời điểm bị thẩm vấn tại sân bay.

Tin liên quan

Manh mối về nguồn gốc sự sống từ thiên thạch xuyên thủng mái nhà

Manh mối về nguồn gốc sự sống từ thiên thạch xuyên thủng mái nhà

Các nhà khoa học đã truy vết được nguồn gốc của một thiên thạch xuyên thủng mái nhà và lao vào phòng ngủ ở New Jersey (Mỹ), cũng như thu thập được những manh mối về sự sống từ mẫu vật này.

Trục vớt kho báu từ xác tàu cổ của Đế chế Byzantine

Hình ảnh đầu tiên về bạn đồng hành của 'sao Giáng sinh'

Khám phá thêm chủ đề

tiêu hủy chứng cứ xét điện thoại thẩm vấn tại phi trường Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận