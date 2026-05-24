Thể thao
Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026:

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã lên ngôi vô địch vòng loại khu vực phía bắc

Thu Hằng
24/05/2026 19:13 GMT+7

Với chiến thắng cách biệt 4-0 trước đội Công đoàn Quảng Ninh, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã lên ngôi vô địch vòng loại khu vực phía bắc giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026.

Chiều 24.5, chung kết vòng loại phía bắc giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 kép lại sau 4 ngày thi đấu tại SVĐ Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao phường Xuân Đỉnh (Hà Nội).

Trận chung kết diễn ra giữa đội Công đoàn Ngân Hàng Việt Nam (áo cam) và Công đoàn Quảng Ninh (áo xanh)

Vượt qua 22 đội bóng, 2 đội Công đoàn Ngân Hàng Việt Nam và Công đoàn Quảng Ninh bước vào trận chung kết với một tinh thần thi đấu hứng khởi, đầy quyết tâm.

Xuyên suốt 60 phút thi đấu chính thức, các cầu thủ đội Công đoàn Ngân Hàng Việt Nam hoàn toàn làm chủ cục diện trên sân, thể hiện một lối chơi gắn kết, tự tin và không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào để lật ngược thế cờ.

Cầu thủ Anh Tuấn đã tỏa sáng với một cú đúp vào lưới thủ môn Công đoàn Quảng Ninh.

Hai bàn thắng còn lại lần lượt đến từ cầu thủ Anh Sơn và Phú Nguyên để ấn định thắng lợi chung cuộc 4 - 0.

Công đoàn Ngân Hàng Việt Nam lên ngôi vô địch vòng loại khu vực phía bắc giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026

Chiến thắng này đưa Công đoàn Ngân Hàng Việt Nam lên ngôi vô địch vòng loại khu vực phía bắc giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 một cách thuyết phục.

Với cú đúp trận này, Nguyễn Anh Tuấn đã được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.


Trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà (giữa) điều hành trận chung kết


Nguyễn Anh Tuấn đã được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Ban tổ chức trao giải hạng nhì cho đội Công đoàn Quảng Ninh. Trong sáng cùng ngày, ban tổ chức cũng đã trao giải cho 2 đội đồng hạng 3 là Công đoàn Hải Phòng và Công đoàn PetroVietnam.

8 đội giành vé vào tứ kết vòng loại khu vực phía bắc sẽ dành vé tham dự vòng chung kết tại TP.HCM.

Theo nhà báo Dương Đức Đà Trang, Phó tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi trẻ, chỉ sau 4 ngày thi đấu, giải đã ghi nhận hơn 5 triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều trận đấu, khoảnh khắc đẹp của giải được cộng đồng yêu bóng đá chia sẻ rộng rãi, cho thấy sức hút ngày càng lớn của sân chơi ý nghĩa dành cho công nhân, viên chức, người lao động trên cả nước.

Ban Tổ chức trao hạng nhì cho đội Công đoàn Quảng Ninh

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 do Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Báo Tuổi trẻ phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức.

Bước sang năm thứ 4 tổ chức, giải đấu tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi thường niên, uy tín của công nhân, viên chức, lao động trên cả nước, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động.

Giải đấu năm nay diễn ra trong không khí cả nước hướng tới tinh thần đoàn kết, đổi mới và phát triển sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn lần thứ 14 và kỷ niệm 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2026).

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo giải đấu cùng các đại diện Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Sau vòng loại phía bắc, vòng loại khu vực phía nam tổ chức từ ngày 6 - 9.6 tại TP.HCM. Vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7.2026 tại TP.HCM.

Tổng giá trị giải thưởng của giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 lên tới 900 triệu đồng. Trong đó, đội vô địch vòng chung kết toàn quốc sẽ nhận 200 triệu đồng tiền thưởng.

