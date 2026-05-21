Khởi tranh giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam khu vực phía bắc

Sáng nay 21.5, tại SVĐ Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao phường Xuân Đỉnh (Hà Nội), Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Báo Tuổi trẻ phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức khai mạc giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026.

Bà Hà Thị Nga, Phó bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng cờ lưu niệm cho đại diện các đội bóng tham dự giải đấu ẢNH: C.Đ

Giải đấu năm nay diễn ra trong không khí cả nước hướng tới tinh thần đoàn kết, đổi mới và phát triển sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn lần thứ 14 và kỷ niệm 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2026).

Đến dự có bà Hà Thị Nga, Phó bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Phạm Tất Thắng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; ông Cao Xuân Thạo, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Từ trái qua phải ông Phạm Tất Thắng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó tổng biên tập Báo Tuổi trẻ xuống sân động viên các cầu thủ trước giờ thi đấu ẢNH: CĐ

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 là sân chơi rèn luyện sức khỏe, tăng cường ý chí, đoàn kết công đoàn viên, người lao động cả nước.

ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc ẢNH: C.Đ

Nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó tổng biên tập Báo Tuổi trẻ, Trưởng ban tổ chức giải bóng đá công nhân, viên chức 2026, đánh giá nếu thể thao đỉnh cao mang đến niềm tự hào thành tích, thì thể thao phong trào, đặc biệt là bóng đá công nhân viên chức, lại tạo ra nguồn năng lượng rất đời thường nhưng vô cùng bền bỉ - đó là tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Các đại biểu tham gia nghi thức nâng cúp giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026, khởi động mùa giải mới ẢNH: C.Đ

Điều này đã được phát huy rất rõ trong hành trình 3 năm qua của giải đấu, và năm 2026 Ban tổ chức kỳ vọng sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những điều tốt đẹp này. "Thông qua giải đấu này, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần "khỏe để lao động, khỏe để sáng tạo, khỏe để cống hiến", Nhà báo Trần Xuân Toàn nói.

Vòng loại khu vực phía bắc giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 đã chính thức khởi tranh với sự tham gia của 24 đội bóng ẢNH: C.Đ

Ngay sau lễ khai mạc, từ ngày 21 - 24.5, 24 đội bóng chia làm 6 bảng thi đấu vòng loại khu vực phía bắc. 6 đội nhất bảng cùng 2 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào tứ kết. Đó cũng sẽ là 8 đội giành vé tham dự vòng chung kết tại TP.HCM.