Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Khởi tranh giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam khu vực phía bắc

Thu Hằng
Thu Hằng
21/05/2026 10:49 GMT+7

Vòng loại khu vực phía bắc giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 đã chính thức khởi tranh với sự tham gia của 24 đội bóng.

Sáng nay 21.5, tại SVĐ Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao phường Xuân Đỉnh (Hà Nội), Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Báo Tuổi trẻ phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức khai mạc giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026.

Khởi tranh giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam khu vực phía bắc- Ảnh 1.

Bà Hà Thị Nga, Phó bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng cờ lưu niệm cho đại diện các đội bóng tham dự giải đấu

ẢNH: C.Đ

Giải đấu năm nay diễn ra trong không khí cả nước hướng tới tinh thần đoàn kết, đổi mới và phát triển sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn lần thứ 14 và kỷ niệm 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2026).

Đến dự có bà Hà Thị Nga, Phó bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Phạm Tất Thắng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; ông Cao Xuân Thạo, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Khởi tranh giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam khu vực phía bắc- Ảnh 2.

Từ trái qua phải ông Phạm Tất Thắng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó tổng biên tập Báo Tuổi trẻ xuống sân động viên các cầu thủ trước giờ thi đấu

ẢNH: CĐ

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 là sân chơi rèn luyện sức khỏe, tăng cường ý chí, đoàn kết công đoàn viên, người lao động cả nước.

Khởi tranh giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam khu vực phía bắc- Ảnh 3.

ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc

ẢNH: C.Đ

Nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó tổng biên tập Báo Tuổi trẻ, Trưởng ban tổ chức giải bóng đá công nhân, viên chức 2026, đánh giá nếu thể thao đỉnh cao mang đến niềm tự hào thành tích, thì thể thao phong trào, đặc biệt là bóng đá công nhân viên chức, lại tạo ra nguồn năng lượng rất đời thường nhưng vô cùng bền bỉ - đó là tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Khởi tranh giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam khu vực phía bắc- Ảnh 4.

Các đại biểu tham gia nghi thức nâng cúp giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026, khởi động mùa giải mới

ẢNH: C.Đ

Điều này đã được phát huy rất rõ trong hành trình 3 năm qua của giải đấu, và năm 2026 Ban tổ chức kỳ vọng sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những điều tốt đẹp này. "Thông qua giải đấu này, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần "khỏe để lao động, khỏe để sáng tạo, khỏe để cống hiến", Nhà báo Trần Xuân Toàn nói.

Khởi tranh giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam khu vực phía bắc- Ảnh 5.

Vòng loại khu vực phía bắc giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 đã chính thức khởi tranh với sự tham gia của 24 đội bóng

ẢNH: C.Đ

Ngay sau lễ khai mạc, từ ngày 21 - 24.5, 24 đội bóng chia làm 6 bảng thi đấu vòng loại khu vực phía bắc. 6 đội nhất bảng cùng 2 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào tứ kết. Đó cũng sẽ là 8 đội giành vé tham dự vòng chung kết tại TP.HCM.

Khởi tranh giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam khu vực phía bắc- Ảnh 6.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng bước vào tranh tài vòng loại khu vực phía bắc

 

Tin liên quan

48 đội tham dự giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026

48 đội tham dự giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026

Tiếp nối thành công từ 3 mùa giải trước, giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 tiếp tục trở thành sân chơi thể thao uy tín của công nhân, viên chức, người lao động cả nước, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao.

Khám phá thêm chủ đề

bóng đá giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam Đội bóng Vòng loại thể thao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận