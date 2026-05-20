48 đội tham dự giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026

Đây là chia sẻ của nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó tổng biên tập Báo Tuổi trẻ, Trưởng ban tổ chức giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 tại buổi họp báo công bố giải đấu diễn ra sáng nay 20.5.

Giải đấu do Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Báo Tuổi trẻ phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức.

Nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó tổng biên tập Báo Tuổi trẻ ; ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Ông Trần Anh Tú, Phó chủ tịch VFF giới thiệu bộ nhận diện giải đấu

48 đội bóng tranh tài từ Bắc vào Nam

Nhà báo Trần Xuân Toàn cho biết năm nay giải đấu có tới 48 đội tham dự, tăng đáng kể so với mùa trước. Đáng chú ý, nhiều đội bóng ở các địa phương xa như Tuyên Quang, Điện Biên, Cà Mau… lần đầu tham dự giải. Trong khi đó, một số địa phương có phong trào mạnh như TP.HCM, Đồng Nai có tới 4 đội bóng góp mặt.

Bước sang năm thứ 4 tổ chức, giải đấu tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi thường niên, uy tín của công nhân, viên chức, lao động trên cả nước, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động.

Theo Ban tổ chức, sau ba mùa giải liên tiếp từ năm 2023 - 2025, giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam đã từng bước khẳng định vị thế là giải bóng đá phong trào quy mô toàn quốc, có chất lượng chuyên môn và sức lan tỏa lớn trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động.

Ông Trần Anh Tú, Phó chủ tịch VFF chia sẻ: "Việc nhiều địa phương, doanh nghiệp chủ động tổ chức các giải phong trào để tuyển chọn lực lượng tham dự cho thấy sức hút và ảnh hưởng tích cực ngày càng lớn của giải đấu. Bước sang mùa giải thứ tư, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam kỳ vọng giải đấu sẽ tiếp tục được nâng cao về chất lượng chuyên môn, công tác tổ chức và tính chuyên nghiệp".

Ngay sau họp báo, vòng loại khu vực phía bắc sẽ diễn ra từ ngày 21 - 24.5 tại Hà Nội; vòng loại khu vực phía nam tổ chức từ ngày 6 - 9.6 tại TP.HCM. Vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7.2026 tại TP.HCM.

Tổng giá trị giải thưởng của giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 lên tới 900 triệu đồng. Trong đó, đội vô địch vòng chung kết toàn quốc sẽ nhận 200 triệu đồng tiền thưởng.

Sân chơi nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động

Không chỉ là giải đấu thể thao phong trào, hoạt động còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc khi tạo không gian giao lưu, gắn kết giữa các đơn vị, doanh nghiệp và địa phương trên cả nước.

"Qua từng mùa giải, chúng tôi rất vui khi chứng kiến giải đấu ngày càng phát triển cả về quy mô, chất lượng chuyên môn lẫn sức lan tỏa trong cộng đồng người lao động. Điều đáng quý nhất là giải đấu đã từng bước trở thành sân chơi thể thao giàu ý nghĩa dành cho công nhân, viên chức, người lao động", ông Trần Xuân Toàn chia sẻ.

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại buổi họp báo

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đánh giá giải đấu năm nay càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ XIV - sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam.

Theo ông Hiểu, trước áp lực lao động ngày càng lớn, nhu cầu rèn luyện thể chất, tái tạo sức lao động và xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh trong công nhân, viên chức, người lao động ngày càng trở nên cấp thiết.

"Mỗi giờ anh chị em công nhân được chơi bóng đá là khoảng thời gian ý nghĩa, góp phần nâng cao sức khỏe, tạo cảm hứng và tinh thần làm việc, qua đó nâng cao năng suất lao động. Đây là nhu cầu chính đáng cần được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm, hỗ trợ", ông Hiểu nói.

Bên cạnh các trận đấu, Ban tổ chức cũng triển khai nhiều hoạt động đồng hành dành cho người lao động như quay số trúng thưởng, bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, bình chọn bàn thắng đẹp cùng nhiều phần quà hấp dẫn.