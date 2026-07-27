Công đông phòng tây

EU có biện pháp mới với TikTok Ảnh: Reuters

Tuy cách làm có khác nhưng quyết sách của EU khiến liên tưởng đến động thái của chính quyền Mỹ nhằm vào TikTok và Trung Quốc trên thị trường Mỹ. Sự khác biệt ở chỗ Mỹ buộc Bytedance phải chuyển sở hữu TikTok sang một hãng của Mỹ nếu không sẽ cấm ứng dụng này. EU thì vận dụng những luật lệ hiện hành về an ninh dữ liệu số để buộc TikTok và Bytedance phải đáp ứng điều kiện và tiêu chí liên quan nếu không sẽ bị phạt tiền rất nặng.

Quyết sách này được đưa ra trong bối cảnh EU tăng cường giám sát và chế tài những tập đoàn công nghệ cao của Mỹ lẫn hạn chế ảnh hưởng của các doanh nghiệp Trung Quốc ở châu Âu và cân nhắc việc cấm giới trẻ ở độ tuổi nhất định tiếp cận, sử dụng các nền tảng mạng xã hội.

EU nhằm vào TikTok nhưng phía sau là phòng ngừa Trung Quốc. Ở mục tiêu này, EU không khác gì Mỹ. Cả hai đều lo ngại Trung Quốc tận lợi từ ảnh hưởng của TikTok đối với nhiều triệu người sử dụng ở Mỹ và EU. Cả hai đều quan ngại về "hiệu ứng gây nghiện xem TikTok" ở giới trẻ cũng như về nguy cơ Trung Quốc sử dụng dữ liệu về người sử dụng TikTok ở Mỹ và EU mà Bytedance thu thập được dù hãng này phủ nhận. Cho nên Mỹ và EU nhìn nhận trong chuyện này không chỉ là vấn đề kinh tế, thương mại hay công nghệ cao mà còn là an ninh trước mắt lẫn lâu dài. Không phải EU không dự liệu được rằng phía Trung Quốc sẽ phản ứng mạnh và trả đũa nhưng có lẽ EU cho rằng đây là phòng ngừa phải làm.