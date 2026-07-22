Pháp thành nước EU đầu tiên cấm trẻ em dùng mạng xã hội

Dự luật cũng bao gồm lệnh cấm sử dụng điện thoại di động trong các trường trung học, dự kiến có hiệu lực từ đầu năm học tới. Đây được xem là một trong những cải cách đáng chú ý trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, theo AFP ngày 22.7.

Pháp siết quyền truy cập của trẻ dưới 15 tuổi trên các nền tảng mạng xã hội ẢNH: REUTERS

Sau khi được Thượng viện Pháp thông qua, dự luật tiếp tục được Hạ viện thông qua với 279 phiếu thuận và 81 phiếu chống. Văn bản sẽ được chuyển đến Hội đồng Hiến pháp Pháp xem xét trước khi có thể chính thức được thực thi.

"Pháp đang dẫn đầu châu Âu trong việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên", ông Macron nói và gọi đây là "một bước tiến lớn". Ông cảm ơn các nghị sĩ đã ủng hộ dự luật, đồng thời nhấn mạnh sau phán quyết của Hội đồng Hiến pháp, chính phủ sẽ phải hành động để biến biện pháp này thành hiện thực.

Theo lộ trình được thông qua, lệnh cấm sẽ được triển khai theo 2 giai đoạn. Từ ngày 1.9, trẻ em dưới 15 tuổi sẽ không được tạo tài khoản mạng xã hội mới. Đối với các tài khoản hiện có, lệnh cấm sẽ bắt đầu được áp dụng từ tháng 1.2027.

Bộ trưởng Kỹ thuật số Pháp Anne Le Henanff cho rằng mốc thời gian này khả thi vì các công cụ xác minh độ tuổi đã tồn tại, trong khi một số công cụ khác đang được phát triển. Theo bà, trách nhiệm thực thi quy định sẽ thuộc về các nền tảng mạng xã hội.

"Trong 4 tháng tới, tất cả chúng ta ở Pháp sẽ phải chứng minh tuổi của mình. Nếu người dùng dưới 15 tuổi, tài khoản sẽ bị đóng", bà Le Henanff cho hay. Bà cũng khẳng định dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được bảo vệ trong quá trình xác minh.

Việc đẩy nhanh thực thi dự luật trước tháng 9 cũng nhằm bảo đảm điều khoản cấm điện thoại di động trong trường học có thể áp dụng ngay từ đầu năm học mới tại Pháp.

Dự luật được thông qua trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia tìm cách hạn chế trẻ em tiếp cận mạng xã hội, trước các cảnh báo về tác động tiêu cực đối với sức khỏe tâm thần.

Tuy nhiên, dự luật vẫn dành ngoại lệ cho một số trang web, như bách khoa toàn thư trực tuyến và các nền tảng giáo dục. Văn bản cũng không quy định hình phạt đối với trẻ em hoặc phụ huynh.

Vấn đề hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội cũng đang được thảo luận mạnh hơn, sau khi một số nước thành viên như Pháp, Hy Lạp và Tây Ban Nha thúc đẩy các biện pháp kiểm soát độ tuổi. Tuần trước, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói trẻ em nên được tiếp cận mạng xã hội "một cách dần dần và theo từng giai đoạn".

Ủy ban châu Âu cũng đã công bố một ứng dụng xác minh độ tuổi, đang được một số nước thành viên, trong đó có Pháp, thử nghiệm trong những tháng gần đây.

Nếu được triển khai đúng kế hoạch, lệnh cấm mạng xã hội có thể trở thành một trong những cải cách lớn cuối cùng của ông Macron trong nước trước khi ông mãn nhiệm vào năm tới, nhất là sau khi chính phủ Pháp đình chỉ một dự án cải cách lương hưu chủ chốt hồi năm ngoái.

Các nước châu Âu khác được cho là sẽ theo dõi sát sao cách Pháp thực thi lệnh cấm này. Trên thế giới, khoảng 20 quốc gia đã đề xuất hoặc áp dụng các biện pháp tương tự nhằm hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội.

Tháng 12.2025, Úc trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới yêu cầu TikTok, YouTube, Snapchat và nhiều nền tảng mạng xã hội lớn khác xóa tài khoản của người dưới 16 tuổi. nếu không sẽ đối mặt với mức phạt nặng.