Anh sẽ quy định giới nghiêm mạng xã hội đối với người trẻ

Theo Reuters, trong động thái mới nhất nhằm hạn chế trẻ em tiếp cận các ứng dụng gây nghiện, chính phủ Anh cho biết sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm đối với thanh thiếu niên 16 và 17 tuổi trên các nền tảng như Instagram và Facebook từ nửa đêm đến 6 giờ sáng.

Anh tăng cường kiểm soát người trẻ dùng mạng xã hội Ảnh: Reuters

Ngoài ra, chính phủ Anh cũng công bố kế hoạch thiết lập mặc định để vô hiệu hóa các tính năng gây nghiện như cuộn vô hạn đối với nhóm người dùng này. Tuy nhiên, người dùng vẫn sẽ có thể tắt các cài đặt này. Do đó, các nhà phê bình cho rằng biện pháp này sẽ không hiệu quả. Vẫn chưa rõ cách thức thực thi những thay đổi trên. Tháng trước, Anh công bố lệnh cấm các trang mạng xã hội bao gồm Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram và Facebook đối với người dưới 16 tuổi, dự kiến có hiệu lực vào đầu năm 2027.

Theo Bộ trưởng Khoa học, Đổi mới và Công nghệ Anh Liz Kendall, ngay cả khi có được sự độc lập hơn ở tuổi 16, giới trẻ vẫn cần được bảo vệ khỏi những tính năng trực tuyến gây nghiện nhất có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. "Những biện pháp này sẽ rất quan trọng trong việc giúp giới trẻ ngủ đủ giấc, tập trung vào việc học ở trường, cũng như dành nhiều thời gian chất lượng hơn cho gia đình và bạn bè", bà cho biết. Các biện pháp sẽ được triển khai cũng bao gồm kiểm tra việc sử dụng ứng dụng trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI), buộc những người dưới 18 tuổi phải nghỉ giải lao thường xuyên khi sử dụng các nền tảng này.