Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Anh sẽ quy định giới nghiêm mạng xã hội đối với người trẻ

Khánh An
Khánh An
Chính phủ Anh vừa cho biết sẽ đưa ra lệnh giới nghiêm mạng xã hội đối với người 16 và 17 tuổi, sau khi Thủ tướng Keir Starmer công bố lệnh cấm mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi hồi tháng trước.

Theo Reuters, trong động thái mới nhất nhằm hạn chế trẻ em tiếp cận các ứng dụng gây nghiện, chính phủ Anh cho biết sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm đối với thanh thiếu niên 16 và 17 tuổi trên các nền tảng như Instagram và Facebook từ nửa đêm đến 6 giờ sáng.

Anh sẽ quy định giới nghiêm mạng xã hội đối với người trẻ - Ảnh 1.

Anh tăng cường kiểm soát người trẻ dùng mạng xã hội

Ảnh: Reuters

Ngoài ra, chính phủ Anh cũng công bố kế hoạch thiết lập mặc định để vô hiệu hóa các tính năng gây nghiện như cuộn vô hạn đối với nhóm người dùng này. Tuy nhiên, người dùng vẫn sẽ có thể tắt các cài đặt này. Do đó, các nhà phê bình cho rằng biện pháp này sẽ không hiệu quả. Vẫn chưa rõ cách thức thực thi những thay đổi trên. Tháng trước, Anh công bố lệnh cấm các trang mạng xã hội bao gồm Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram và Facebook đối với người dưới 16 tuổi, dự kiến có hiệu lực vào đầu năm 2027.

Theo Bộ trưởng Khoa học, Đổi mới và Công nghệ Anh Liz Kendall, ngay cả khi có được sự độc lập hơn ở tuổi 16, giới trẻ vẫn cần được bảo vệ khỏi những tính năng trực tuyến gây nghiện nhất có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. "Những biện pháp này sẽ rất quan trọng trong việc giúp giới trẻ ngủ đủ giấc, tập trung vào việc học ở trường, cũng như dành nhiều thời gian chất lượng hơn cho gia đình và bạn bè", bà cho biết. Các biện pháp sẽ được triển khai cũng bao gồm kiểm tra việc sử dụng ứng dụng trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI), buộc những người dưới 18 tuổi phải nghỉ giải lao thường xuyên khi sử dụng các nền tảng này. 

Tin liên quan

Gian nan 'cuộc chiến' tách trẻ em khỏi mạng xã hội

Gian nan 'cuộc chiến' tách trẻ em khỏi mạng xã hội

Nhiều quốc gia đang liên tục nâng cấp cơ chế quản lý trẻ em dùng mạng xã hội và mạnh tay với các hãng công nghệ, thế nhưng quá trình triển khai quy định gặp không ít thách thức.

EU 'tuýt còi' Meta vì tính năng gây nghiện mạng xã hội

Khám phá thêm chủ đề

mạng xã hội người trẻ anh

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận