EU 'tuýt còi' Meta vì tính năng gây nghiện mạng xã hội

Theo Ủy ban châu Âu, Công ty Meta (Mỹ) đã không đánh giá đầy đủ rủi ro từ hệ thống đề xuất nội dung cá nhân hóa, cùng với đó là tính năng "tự động phát và cuộn vô tận" trên các nền tảng mạng xã hội.

Cơ quan châu Âu nhấn mạnh các định dạng video ngắn như Reels và Story trên Facebook, Instagram đang liên tục "nhồi nhét" nội dung mới, thúc đẩy hành vi sử dụng mạng xã hội quá mức, Reuters đưa tin.

EU vừa cảnh báo Meta có thể bị phạt nếu không điều chỉnh các thiết kế gây nghiện ẢNH MINH HỌA: REUTERS

Giới chức châu Âu đánh giá các công cụ được Meta phát triển để quản lý thời gian sử dụng đang không hiệu quả. Trong khi đó, tính năng yêu cầu phụ huynh giám sát lại đòi hỏi nhiều thao tác kỹ thuật phức tạp.

Bà Henna Virkkunen, người đứng đầu cơ quan phụ trách công nghệ và kỹ thuật số của EU, cảnh báo Meta buộc phải thay đổi thiết kế trên nền tảng mạng xã hội, trong đó tính năng tự động phát và cuộn vô tận không được để mặc định, ngoài ra công ty cần bổ sung thời gian nghỉ ngắt quãng và giảm phụ thuộc vào thuật toán “câu view”.

Bà Virkkunen nói Meta có thể bị phạt nếu không tuân thủ theo quy định được nêu trong Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số (DSA) của EU, với mức phạt tối đa có thể lên đến 6% tổng doanh thu toàn cầu hằng năm của doanh nghiệp.

Đáp lại, người phát ngôn của Meta Ben Walters không đồng tình với EU. Ông khẳng định hãng đã có những bước tiến lớn để bảo vệ giới trẻ, điển hình là việc triển khai “tài khoản thanh thiếu niên”. Tính năng này cho phép phụ huynh chặn truy cập vào ban đêm và giới hạn thời gian sử dụng chỉ 15 phút mỗi ngày.

Áp lực lên Meta và các công ty mạng xã hội đang ngày càng lớn giữa những lo ngại mạng xã hội ít nhiều gây ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần ở trẻ em. Theo The Guardian, có ít nhất 10 thành viên EU đang lên kế hoạch ban hành lệnh hạn chế mạng xã hội.