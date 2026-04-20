Công dụng bất ngờ của trà hoa cúc

Theo tổng hợp từ Health Digest, trà hoa cúc không chỉ dừng lại ở một tách trà an thần mà còn là giải pháp hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da và phòng chống các bệnh mãn tính hiệu quả. Một nghiên cứu thực hiện vào năm 2025 về các liệu pháp y học bổ sung đã khẳng định hoa cúc là phương thuốc thảo dược hàng đầu cho giấc ngủ.

Sau khi phân tích 10 thử nghiệm lâm sàng trên 772 tình nguyện viên, các chuyên gia nhận thấy loài hoa này giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ tổng thể, giúp con người vào giấc nhanh hơn và hạn chế tình trạng tỉnh giấc giữa đêm. Đặc biệt, ưu điểm lớn nhất của hoa cúc là tính an toàn tuyệt đối, không gây tác dụng phụ như các loại thuốc ngủ tân dược, mang lại cảm giác sảng khoái sau khi thức dậy.