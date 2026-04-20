Công dụng bất ngờ của trà hoa cúc
Video Sức khỏe

Công dụng bất ngờ của trà hoa cúc

Trang Châu - Bùi Oanh
20/04/2026 10:00 GMT+7

Từ lâu, trà hoa cúc đã nổi tiếng là liều thuốc tự nhiên vỗ về giấc ngủ. Tuy nhiên, những nghiên cứu mới nhất còn hé lộ nhiều công dụng bất ngờ khác của loài hoa này đối với sức khỏe toàn diện.

Theo tổng hợp từ Health Digest, trà hoa cúc không chỉ dừng lại ở một tách trà an thần mà còn là giải pháp hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da và phòng chống các bệnh mãn tính hiệu quả. Một nghiên cứu thực hiện vào năm 2025 về các liệu pháp y học bổ sung đã khẳng định hoa cúc là phương thuốc thảo dược hàng đầu cho giấc ngủ. 

Sau khi phân tích 10 thử nghiệm lâm sàng trên 772 tình nguyện viên, các chuyên gia nhận thấy loài hoa này giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ tổng thể, giúp con người vào giấc nhanh hơn và hạn chế tình trạng tỉnh giấc giữa đêm. Đặc biệt, ưu điểm lớn nhất của hoa cúc là tính an toàn tuyệt đối, không gây tác dụng phụ như các loại thuốc ngủ tân dược, mang lại cảm giác sảng khoái sau khi thức dậy.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
