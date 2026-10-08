Công nghệ đường sắt hút nhiều nhà đầu tư

Hơn 200 tập đoàn, doanh nghiệp trong nước và quốc tế đã tham dự triển lãm quốc tế công nghệ đường sắt VRT&CON 2026 đang diễn ra từ ngày 8 - 10.10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.

Triển lãm tập trung vào 5 nhóm chính, gồm: công nghệ xây dựng hạ tầng đường sắt; quản lý và tối ưu vận hành; thông tin, tín hiệu và bảo đảm an toàn; phương tiện đường sắt; vận hành nhà ga, depot gắn với mô hình thành phố thông minh.

Nhiều công nghệ đường sắt được các doanh nghiệp trong nước và quốc tế giới thiệu tại triển lãm ẢNH: M.H

Tại triển lãm, ông Lê Đăng Khoa, Tổng giám đốc Công ty CP Pontech - doanh nghiệp tư vấn thiết kế đường sắt liên danh Pháp - Việt, bày tỏ kỳ vọng khi Việt Nam đang bước vào giai đoạn đầu tư trọng điểm cho hạ tầng đường sắt, với hàng loạt dự án quy mô lớn được thúc đẩy ở cả cấp quốc gia và đô thị.

Trong đó, đáng chú ý là dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dài 1.541 km, tốc độ thiết kế 350 km/giờ; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM...

Theo ông Khoa, quy mô đầu tư này không chỉ tạo ra nhu cầu lớn về nguồn lực kỹ thuật phục vụ thiết kế, phối hợp và triển khai dự án, mà còn mở thêm cơ hội để doanh nghiệp và đội ngũ kỹ sư Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn ngay tại thị trường trong nước.

Trước đó, Pontech đã tham gia hơn 150 dự án và gói thầu tại cả Pháp và Việt Nam như Grand Paris Express Line 18 (Pháp), dự án đường sắt tốc độ cao HS2 (Anh), dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên...

Đại diện Công ty Hà Nội Metro - đơn vị đang vận hành 2 tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội và Cát Linh - Hà Đông, cũng giới thiệu các giải pháp công nghệ phục vụ vận hành đường sắt đô thị.

Hiện Hà Nội Metro cung cấp hệ thống vé điện tử, cổng soát vé tự động và kết nối các phương thức di chuyển, hướng tới nâng cao trải nghiệm cho hành khách. Đồng thời, tăng cường kết nối metro với mạng lưới xe buýt và các dịch vụ Be, Grab, Green SM, TNGo..., góp phần giải quyết bài toán di chuyển ở “chặng đầu - chặng cuối”.

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