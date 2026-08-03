Công nghệ mới hứa hẹn đưa màn hình OLED trong suốt đến gần hơn

Màn hình OLED trong suốt đã thu hút sự chú ý của nhiều người, nhưng thường chỉ trong vài giây đầu tiên trước khi người xem nhận ra rằng chúng có thể mờ hoặc nhòe. Một trong những nguyên nhân chính của vấn đề này là do thiết kế điện cực. Màn hình trong suốt cần một điện cực trong suốt, nhưng các lựa chọn hiện tại thường dẫn điện kém hoặc có nguy cơ làm hỏng các lớp phát quang hữu cơ mỏng manh trong quá trình sản xuất.

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Mới đây, một nhóm nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) do Giáo sư Yongtaek Hong dẫn đầu đã phát triển một phương pháp mới để giải quyết vấn đề này. Thay vì sử dụng hóa chất mạnh hoặc phương pháp khắc có thể làm hỏng các vật liệu hữu cơ, nhóm nghiên cứu đã dập khuôn một lớp phủ đặc biệt lên bề mặt OLED trước. Khi lớp kim loại được thêm vào sau đó, nó sẽ bám vào mọi nơi ngoại trừ trên lớp phủ nhờ vào khả năng đẩy kim loại ra của lớp này.

Kết quả là nhóm nghiên cứu đã tạo ra một điện cực lưới kim loại tự căn chỉnh với độ trong suốt từ 93,6% đến 99% và điện trở suất bề mặt chỉ 1,1 Ohm trên mỗi ô vuông - một mức cực thấp cho điện cực trong suốt. Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Materials Horizons và được cho là một trong những kết quả tốt nhất từng được ghi nhận cho vật liệu mỏng như vậy.

Mặc dù ít được biết đến, điện cực là một thành phần quan trọng và kìm hãm sự phát triển của màn hình trong suốt. Kỹ thuật mới có thể trở thành phương pháp ưa chuộng cho các ứng dụng như màn hình trong suốt và linh hoạt, thiết bị thực tế tăng cường (AR), màn hình ô tô, cửa sổ thông minh và thậm chí là các tấm nhận diện khuôn mặt dưới màn hình.

Tuy chưa thể áp dụng ngay vào những sản phẩm như iPhone hay Galaxy S trong một hoặc hai năm sau, nhưng việc khắc phục vấn đề sản xuất này có thể biến những màn hình trong suốt từ bản demo thành sản phẩm thực tế mà người dùng mong muốn.