iPhone 18 Pro màu Dark Cherry xuất hiện khiến người hâm mộ mê mẩn

Sau thành công với màu Cosmic Orange trên iPhone 17 Pro, Apple đang phát triển màu sắc mới mang tên Dark Cherry cho iPhone 18 Pro. Những hình ảnh kết xuất gần đây của iPhone 18 Pro cho thấy màu Dark Cherry, hay đỏ anh đào đậm, có thể là một trong những lựa chọn đẹp nhất của Apple từ trước đến nay.

Màu Dark Cherry dự kiến sẽ là lựa chọn được ưu tiên của nhiều người khi mua iPhone 18 Pro

ẢNH: X/Jon Rettinger

Màu Cosmic Orange được đánh giá là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự thanh lịch của màu đen và sự tươi sáng của màu Cosmic Orange, tạo nên một vẻ đẹp không quá chói mắt nhưng vẫn nổi bật. Nhiều người dùng thậm chí đã bắt đầu xem xét lại sự trung thành của mình với các màu sắc truyền thống như màu đen.

Có nên vội vàng mua iPhone 18 Pro chỉ vì màu Dark Cherry

Sự xuất hiện của màu Dark Cherry đã thu hút cái nhìn của người dùng, tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo người dùng cần suy nghĩ kỹ trước khi mua sắm, đặc biệt khi iPhone 18 Pro có thể chỉ là một sản phẩm tạm thời trong kế hoạch của Apple. Dự kiến, thiết bị này sẽ không có những cải tiến lớn như cảm biến Face ID dưới màn hình hay vùng Dynamic Island nhỏ hơn. Thay vào đó, sự chú ý sẽ dồn vào chiếc iPhone Ultra với màn hình gập mới.

Ngoài ra, màu sắc Dark Cherry mới trên iPhone 18 Pro cũng có thể gặp phải một số vấn đề tương tự như iPhone 17 Pro. Cụ thể, khung nhôm của máy dễ bị móp và trầy xước, ngay cả khi bị rơi từ độ cao thấp. Hơn nữa, một báo cáo cho thấy iPhone 18 Pro có thể gặp phải tình trạng phai màu tương tự như phiên bản tiền nhiệm do sử dụng cùng vật liệu nhôm.

Dù vậy, phản hồi tích cực về màu Dark Cherry là một tín hiệu tốt cho Apple. Màu sắc này dường như đã được hoàn thiện và sẽ là lựa chọn chính thức khi sản phẩm ra mắt vào tháng 9 tới. Nếu có ý định mua iPhone 18 Pro, nhiều người dùng sẽ chọn phiên bản màu Dark Cherry.