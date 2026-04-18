iPhone 18 Pro lộ diện bảng màu 'cực phẩm'

Theo MacRumors, mỗi năm, Apple đều chọn ra một tông màu chủ đạo để tạo nên cơn sốt trên toàn cầu. Năm 2026, theo các nguồn tin từ chuỗi cung ứng, sắc đỏ rượu vang sẽ có tên Dark Cherry và là tâm điểm của dòng iPhone 18 Pro và Pro Max. Đây là một tông đỏ sẫm, trầm ấm và mang đậm hơi thở thượng lưu, khác biệt hoàn toàn với sắc cam vũ trụ (Cosmic Orange) rực rỡ của thế hệ tiền nhiệm.

Dòng iPhone 18 Pro sẽ có 4 sắc thái của sự tinh tế

Bên cạnh 'ngôi sao' Dark Cherry, iPhone 18 Pro dự kiến sẽ ra mắt với ba tùy chọn màu sắc khác gồm xanh nhạt (Light Blue) đầy trẻ trung, xám đậm (Dark Gray) nam tính và màu bạc (Silver) truyền thống.

Những màu sắc đáng chú ý của mẫu iPhone 18 Pro vừa được tiết lộ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MACRUMORS

Đặc biệt, Apple được cho là đang áp dụng quy trình sản xuất mới nhằm xóa nhòa ranh giới giữa khung nhôm và mặt kính phía sau. Mục tiêu là tạo ra một khối màu sắc đồng nhất tuyệt đối, biến chiếc iPhone không chỉ là một thiết bị công nghệ mà còn là một món trang sức nguyên khối tinh xảo.

Thông tin gây chấn động nhất chính là sự xuất hiện của chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên, có thể mang tên iPhone Ultra. Với độ mỏng kinh ngạc chỉ 4,7 mm khi mở ra, thiết bị này sẽ mỏng hơn cả dòng iPhone Air dự kiến ra mắt cùng thời điểm.

iPhone Ultra sẽ có ngôn ngữ thiết kế tối giản với hai màu sắc cổ điển gồm bạc trắng và xanh chàm (Indigo). Máy được trang bị hệ thống camera thông minh ở cả màn hình ngoài và góc trái màn hình trong, mang đến trải nghiệm linh hoạt như một chiếc iPad mini có thể bỏ túi.

Đối với iPhone 18 Pro, các bản vẽ CAD cho thấy Apple cuối cùng đã tìm ra cách thu nhỏ cụm Dynamic Island. Việc tinh chỉnh này không chỉ giúp màn hình trông thoáng đãng hơn mà còn tăng thêm không gian cho các hoạt động trực tiếp (Live Activities).

Thế hệ iPhone 18 Pro và iPhone Ultra màn hình gập dự kiến sẽ chính thức trình làng vào tháng 9 năm nay. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng của Apple trong việc định hình lại tiêu chuẩn smartphone cao cấp cho nửa cuối thập kỷ này.